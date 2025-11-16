Помер Роман Горак - лауреат Шевченківської премії, дослідник спадщини Франка.

Сьогодні, 16 листопада, у віці 83 роки помер письменник, лауреат Шевченківської премії та дослідник творчості Івана Франка – Роман Горак.
Про втрату повідомив його син Іван: "Сьогодні, у неділю 16.11.2025 вранці, відійшов у вічність Роман Горак — письменник, дослідник, культурний діяч, лауреат Шевченківської премії та великий патріот, мій батько".
У повідомленні Івана Горака йдеться, що:
Похорон відбудеться 18.11.2025 о 10:00 у храмі Архистратига Михаїла (Львів, вул. Винниченка 22).
Чин останнього цілування відбудеться у церкві Благовіщення о 13:30 (м. Городок, вул. Коцюбинського 5).
Опісля - поховання на Городоцькому міському кладовищі (м. Городок, вул. Січових Стрільців).
Роман ГОРАК народився 17 січня 1942 року в місі Городок-Ягеллонський (нині Городок).
Автор понад 300 статей і досліджень про Івана Франка та інших українських письменників.
Окремими виданнями вийшли його твори: "Тричі мені являлася любов", "Легенди Нагуєвич", "Марія, мати Франкова", "Адреси пам’яті Івана Франка у Львові" та інші.
Він також написав сценарії телевізійних фільмів про Івана Франка, серед яких "Рідне село Франка" та "Дрогобич – місто юності Івана Франка".
З 1988 року був членом Національної спілки письменників України. Відзначений Львівською обласною премією імені Михайла Возняка та премією імені Івана Франка.
Відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка 2011 року разом з М.-Я.Гнатівим (літературознавцем) за 10-ти томне видання “Іван Франко”.
Заслужений працівник культури, кандидат хімічних наук та професор.
У 1993-2017 роках Роман Горак був директором Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.
Із 2002 до 2018 року – працював на кафедрі історії української літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка.
