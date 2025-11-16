Помер Роман Горак - лауреат Шевченківської премії, дослідник спадщини Франка.

Сьогодні, 16 листопада, у віці 83 роки помер письменник, лауреат Шевченківської премії та дослідник творчості Івана Франка – Роман Горак.

Про втрату повідомив його син Іван: "Сьогодні, у неділю 16.11.2025 вранці, відійшов у вічність Роман Горак — письменник, дослідник, культурний діяч, лауреат Шевченківської премії та великий патріот, мій батько".

У повідомленні Івана Горака йдеться, що:

Роман ГОРАК народився 17 січня 1942 року в місі Городок-Ягеллонський (нині Городок).

Автор понад 300 статей і досліджень про Івана Франка та інших українських письменників.

Окремими виданнями вийшли його твори: "Тричі мені являлася любов", "Легенди Нагуєвич", "Марія, мати Франкова", "Адреси пам’яті Івана Франка у Львові" та інші.

Він також написав сценарії телевізійних фільмів про Івана Франка, серед яких "Рідне село Франка" та "Дрогобич – місто юності Івана Франка".

З 1988 року був членом Національної спілки письменників України. Відзначений Львівською обласною премією імені Михайла Возняка та премією імені Івана Франка.

Відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка 2011 року разом з М.-Я.Гнатівим (літературознавцем) за 10-ти томне видання “Іван Франко”.

Заслужений працівник культури, кандидат хімічних наук та професор.

У 1993-2017 роках Роман Горак був директором Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

Із 2002 до 2018 року – працював на кафедрі історії української літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка.