Народного депутата Ореста Саламаху поховають 27 січня у Сокільниках.

Завтра, 27 січня, на цвинтарі в Сокільниках поховають народного депутата від 121-го виборчого округу Ореста Саламаху, який загинув внаслідок ДТП.

"Парастас за Орестом Саламахою відбудеться сьогодні, 26 січня, о 19:00 в с. Сокільники в церкві Успіння Пресвятої Богородиці (біля озера). Похорон відбудеться завтра, 27 січня, об 11:00. Поховають Ореста на Сокільницькому кладовищі", — йдеться у повідомленні народного депутата від партії "Слуга народу" Ростислава Тістика.

Аварія за участі народного депутата від партії "Слуга народу" Ореста Саламахи сталася у Сокільниках ввечері, 25 січня. Близько 18:15 34-річний Орест Саламаха на квадроциклі без номерних знаків врізався у рейсовий автобус №119. У важкому стані його доправили до Лікарні святого Луки Першого медобʼєднання. Серед пасажирів маршрутки травмованих немає.

«Пацієнт поступив у критичному стані з важкою політравмою. На жаль, травми виявились несумісними з життям, тож попри усі старання медиків та надану допомогу о 20:20 констатовано біологічну смерть», – повідомили у пресслужбі Першого ТМО.

Фото – Rostyslav Koval

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України). Слідчі ДБР оглянули місце події, опитали свідків і вилучили речові докази.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Орест Саламаха народився 25 березня 1991 року у Львові.

Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "менеджмент-логістика", а також Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "правознавство".

До обрання у Верховну Раду працював у компанії ТОВ "Буд Інвест Ком", яка займається забудовою, працював менеджером з постачання, заступником директора з будівництва.

Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

У 2019 році обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" за виборчим округом №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район) як безпартійний.

У Верховній Раді очолював підкомітет з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку комітету Верховної Ради України з питань бюджету.