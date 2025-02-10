1083-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 Трамп заявив про прогрес США у переговорах щодо припинення війни в Україні, пише Reuters. Американський президент зазначив, що контактував з Путіним, водночас не уточнивши, розмовляв з російським лідером до своєї інавгурації 20 січня або ж після. Трамп зазначив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні.

12:40 Євросоюз розглядає розробку нового законодавства для витіснення тіньового флоту Росії, пише Politico з посиланням на джерела. Повідомляється, що у ЄС розглядають пропозиції щодо використання міжнародного права для захоплення суден на екологічних або піратських мотивах. Також розглядаються арешти танкерів тіньового флоту РФ через загрозу для навколишнього середовища.

12:05 Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує провести зустріч із Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції, пише CBS News з посиланням на джерела. Зазначається, що минулого тижня українська делегація вже провела переговори в Державному департаменті зі спецпредставником Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом, який теж візьме участь у конференції 14 лютого.

11:30 Філії Укрзалізниці "Південно-Західна залізниця" та "Південна залізниця" містять символіку російської імперської політики, встановили в Українському інституті національної пам'яті.

Назва "Південно-Західної залізниці" (розташована переважно на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Хмельниччині та частково в районах Сумської, Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської й Тернопільської областей), заснованої у 1870 році, є калькою з російської назви "Юго-Западная железная дорога", що походить від назви "Юго-Западного края России". Регіони обслуговування філії розташовуються на південний захід від тодішньої столиці Російської імперії – Санкт-Петербурга.

Назва філії "Південна залізниця" (на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та в окремих районах Чернігівської та Луганської областей) успадкована з радянських часів, регіони, а яких вона розташована, були на півдні від Москви.

Таким чином, чинні назви вказаних філій пов’язані з реалізацією російської імперської політики й дотепер відображають реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнюють бездержавне колоніальне становище України в її складі, подальше функціонування цих назв є пропагандою російської імперської політики.

Ще у березні 2023 року в "Дії" обирали нові назви для "Південно-Західної" та "Південної" залізниць. Їх мали перейменувати на "Центральну" та "Харківську" відповідно. Однак цього не сталося.

11:20 Споживання електроенергії зростає, повідомили в "Укренерго". Сьогодні станом на 07:30 його рівень був на 1,9% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 2 лютого. Причина таких відчутних змін – суттєве зниження температури повітря, порівняно з попереднім тижнем.

10:55 Гарантії безпеки щодо України буде покладено на Європу, заявив радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц.

“Я думаю, основний принцип полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт у майбутньому. Президент Трамп збирається покласти йому край, і тоді з точки зору гарантій безпеки відповідальність за нього повністю ляже на європейців”.

10:20 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

За минулі сім днів було збито 429 із 731 запущених по Україні БПЛА, ще 286 локаційно втрачені (упали) (разом – 98%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

292,4% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

119,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

742,6% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

114,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

608,7% автомобільної техніки (з них 12,0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник загалом завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2427 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Нестерне, Слатине, Уди Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Звірове, Покровськ, Гродівка, Костянтинівка, Ясинувата, Багатир, Розлив, Одрадне, Новосілка, Сторожове, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Червоне, П’ятихатки, Кам’янське, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області; Придніпровське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс “Бук”, сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Активно застосовуючи авіацію на Новопавлівському напрямку, ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 16 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжує використовувати свої партнерські відносини з противниками США, включаючи Північну Корею, щоб компенсувати дефіцит ресурсів, що стримує російську економіку та воєнні зусилля.

• Прибуття північнокорейських робітників до Росії демонструє, що Росія, постійний член Ради безпеки ООН, порушує резолюцію №2397 РБ ООН.

• Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин продовжує повторювати про свою підтримку Росії та її воєнних зусиль в Україні.

• Повідомляється, що влада Німеччини не змогла збити ймовірних російських розвідувальних безпілотників, які літали поблизу німецького військового об’єкта в січні 2025 року, де проходили навчання українські сили.

• Схоже, що Росія використовує технологічні інновації, які вона розробляє у своїй війні в Україні, безпосередньо проти країн НАТО.

• Нещодавно українські війська просунулися в Курській області та поблизу Вовчанська.

• Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

• Росія продовжує залучати росіян та громадян інших країн СНД для підписання контрактів на військову службу з міністерством оборони Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: