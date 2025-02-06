Суд у США безстроково заблокував указ Трампа про обмеження на громадянство за правом народження.

Це рішення означатиме, що президентський указ так і не набуде чинності з 19 лютого.

 

 

Федеральний суддя у місті Ґрінбелті (штат Меріленд) заблокував дію указу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що обмежує отримання американського громадянства за правом народження на території держави (birthright citizenship). Про це повідомила газета The Washington Post. Указ президента заблоковано на невизначений термін.

 

Суддя Дебора Бордмен (Deborah Boardman) винесла заборону на набуття чинності президентського указу після слухання за позовом правозахисних організацій. Суддя визнала, що указ Трампа «безпосередньо суперечить тексту 14-ої поправки до конституції США». Заборона стосуватиметься всієї країни. Скасувати його може лише вища судова інстанція.

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав цей указ у перший день свого президентства. Він мав набути чинності з 19 лютого. У його тексті йдеться, що громадянство не може бути надане дітям нелегальних міґрантів або тим, хто перебуває в країні тимчасово, в'їхавши за студентською, робочою чи туристичною візами. Також право на громадянство за правом народження буде втрачено, якщо мати дитини перебувала у США незаконно, а батько не був громадянином чи постійним резидентом країни.

 

Вже через дві години після підписання Трамп отримав через нього позов до федерального суду Нью-Гемпшира. Після цього до позову долучилися генеральні прокурори понад 20 штатів. Правозахисники вказують, що цей указ суперечить 14-й поправці до конституції США, яка надає американське громадянство будь-якій людині, яка народилася на території країни.

 

24 січня федеральний суд у Сіетлі (штат Вашінґтон) видав тимчасову заборону на указ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про обмеження надання громадянства за правом народження. Старший окружний суддя Джон Кофінур (John Coughenour), якого призначив на посаду ще президент Рональд Рейґан, різко розкритикував указ Трампа, назвавши його «неконституційним».

 

Рішення судді Дебори Бордмен означатиме, що виконавчий указ не набуде чинності з 19 лютого, як планувалося.

 

06.02.2025

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