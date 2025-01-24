Суд в Сіетлі заблокував указ Трампа про обмеження на громадянство за правом народження.

Окружний суддя визнав документ «відверто неконституційний».

 

 

Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашінґтон) видав тимчасову заборону на указ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про обмеження надання громадянства за правом народження (birthright citizenship). Старший окружний суддя Джон Кофінур (John Coughenour), якого призначив на посаду ще президент Рональд Рейґан, різко розкритикував указ Трампа, назвавши його «неконституційним». Про це пише газета Seattle Times.

 

«Я працюю суддею понад чотири десятиліття і не можу пригадати іншого випадку, коли поставлене питання було б так само зрозуміле, як це. Це відверто неконституційний (blatantly unconstitutional) указ»,— заявив у суді пан Кофінур.

 

Видана заборона не дозволяє указу Трампа набути чинності по всій країні щонаменше ще 14 днів. За цей час триватимуть судові процеси у штаті Вашінґтон та в інших місцях. Далі заборона може або бути пролонгована, або указ цілковито втратить чинність.

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав цей указ у перший день свого президентства. Він мав набути чинності з 19 лютого. У його тексті йдеться, що громадянство не може бути надане дітям нелегальних міґрантів або тим, хто перебуває в країні тимчасово, в'їхавши за студентською, робочою чи туристичною візи. Також право на громадянство за правом народження буде втрачено, якщо мати дитини перебувала у США незаконно, а батько не був громадянином чи постійним резидентом країни.

 

Вже через дві години після підписання Трамп отримав через нього позов до федерального суду Нью-Гемпшира. Після цього до позову долучилися генеральні прокурори понад 20 штатів, зокрема й штату Вашінґтон – Нік Браун (Nick Brown). Він назвав цей документ «неконституційною, неамериканською і жорстокою… спробою змінити визначення того, що означає бути американцем». Правозахисники вказують, що цей указ суперечить 14-й поправці до Конституції США, яка надає американське громадянство будь-якій людині, яка народилася на території країни.

24.01.2025

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