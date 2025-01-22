На Трампа подали кілька позовів через його нові укази.

Найбільше обурення викликав указ про обмеження надання американського громадянства за правом народження.

Проти адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в перший день роботи подали судові позови на щонайменше три його укази. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Йдеться про президентські укази, які Трамп підписав одразу після своєї інавґурації.

Найбільший спротив викликав указ Трампа про обмеження з 19 лютого надання громадянства за правом народження (birthright citizenship). Передовсім правозахисні організації, які підтримують міґрантів, подали колективний позов проти цього указу. У його тексті йдеться, що громадянство не може бути надане дітям нелегальних міґрантів або тим, хто перебуває в країні тимчасово, в'їхавши за студентською, робочоою чи туристичною візи. Також право на громадянство за правом народження буде втрачено, якщо мати дитини перебувала у США незаконно, а батько не був громадянином чи постійним резидентом країни.

Позов до судів про незаконність цього указу подали також генеральні прокурори майже половини штатів. У позові йдеться, що Трамп своїм указом порушив 14 поправку до Конституції, яка зазначає, що «всі особи, які народилися або натуралізувалися в Сполучених Штатах і підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами Сполучених Штатів». «Президент не може розчерком пера викреслити 14 поправку до Конституції США. Крапка», – заявив генпрокурор штату Нью-Джерсі демократ Метт Платкін (Matt Platkin).

Позови спровокували й інші президентські укази. Так, Національна профспілка казначейських службовців, яка репрезентує інтереси працівників 37 федеральних аґенцій і департаментів, подала судовий позов через указ, який спрощує процедуру звільнення федеральних чиновників. Позивачі вважають, що дії президента суперечать закону, який гарантує службовцям «право на належні правові процедури». У позові наголошується, що указ Трампа «трансформує цивільну службу, створюючи нову категорію виняткових співробітників, які можуть бути звільнені без надання права на апеляцію».

Ще один позов було подано через створення Департаменту ефективності уряду (Department of Government Efficiency – DOGE), який очолить мультимільярдер Ілон Маск. Позивачі вважають, що призначення Маска може призвести до конфлікту інтересів та правил прозорості, які на законодавчому рівні встановлені для всіх аґенцій та підрозділів, пов'язаних з адміністрацією президента.