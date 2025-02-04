1077-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: сьогодні станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня, повідомили в Укренерго.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці, він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня . Причина – зниження температури повітря на всій території України.

10:50 Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

10:25 Розвідка Південної Кореї підтвердила, що солдати КНДР, які воювали в складі російських військ в Курській області проти України, були відкликані з лінії фронту, це сталось в середині січня, а ймовірна причина таких дій - великі втрати.

10:10 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 65-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, — рф.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

За минулі сім днів було збито 296 із 554 запущених по Україні БПЛА, ще 207 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 91%).

10:05 Укренерго розпорядилась застосувати графіки екстрених та аварійних відключень електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій та Сумській області.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

290,5% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

119,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

733,3% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

114,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

596,7% автомобільної техніки (з них 9,3% за минулий тиждень).

09:55 Пропозиція президента США Дональда Трампа пов'язати подальшу військову допомогу Україні з правами доступу до її цінної сировини не відповідає інтересам Києва, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, зазначивши після неформального саміту ЄС у Брюсселі, що "було б дуже егоїстично" використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони.

09:50 У відповідь на введення адміністрацією Трампа 10-відсоткових мит на китайський імпорт у США Пекін оголосив про введення мит на деякі види американського імпорту, включно з паливом та запровадження експортного контролю на низку видів сировини. Нові мита, оголошені Міністерством фінансів Китаю, передбачають 15-відсотковий податок на деякі види вугілля і скрапленого природного газу та 10-відсотковий тариф на сиру нафту, сільськогосподарську техніку, великогабаритні автомобілі та пікапи. Міністерство торгівлі Китаю також оголосило про список нових заходів експортного контролю, що охоплює матеріали на основі вольфраму, які зазвичай використовуються в промислових і оборонних цілях, а також матеріали, пов'язані з телуром, які можуть використовуватися для виготовлення сонячних елементів.

09:45 Російські безпілотники вночі масовано атакували Черкаську область, на території трьох приватних підприємств виникли пожежі, повідомив начальник черкаської ОВА Ігор Табурець.

09:40 В двох громадах Сумщини впали два російські безпілотники, вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та закладі освіти, повідомили в Сумській ОВА.

09:35 Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону, повідомив міський голова Віталій Кличко.

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинув 139 КАБ, застосував 2241 дрон-камікадзе. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 138 - із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова, Бочкове, Піщане, Баранівка, Загризове, Кіндрашівка, Зелений Гай Харківської області; Сіверськ, Закітне, Торецьк, Клебан-Бик, Олександрівка, Сергіївка, Удачне, Одрадне, Багатир, Розлив, Новий Комар, Новопіль Донецької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. В деяких випадках підтримував свої дії ударами авіації. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Покровськ. Противник активно задіював на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію . На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки. На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Новоданилівка та Щербаки. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, вісім разів штурмували позиції наших підрозділів. На напрямку працювала авіація противника. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 60 авіаційних ударів, із застосуванням 91 керованої бомби, а також здійснив 441 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 24 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У січні 2025 року російські війська продовжували зазнавати значних втрат, незважаючи на повільніший темп наступу порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року.

• За повідомленнями, в ніч з 2 на 3 лютого українські війська завдали ударів з безпілотників по російській нафтогазовій інфраструктурі у Волгоградській та Астраханській областях.

• Українські війська продовжують впроваджувати інновації у використанні безпілотників, щоб зберегти свою технологічну перевагу над Росією та досягти ефекту на полі бою.

• Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні висловила занепокоєння "різким збільшенням кількості повідомлень про страти українських військовополонених".

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ, спрямованих на перехід Збройних сил України до "корпусної структури".

• Невідомі вбили Армена Саркісяна, засновника батальйону спеціального призначення "Арбат", який брав участь у гібридних діях Росії та вторгненнях в Україну з 2014 року.

• Українські сили нещодавно просунулися вперед біля Борової, а російські - біля Куп'янська, Борової, Лиману, Часів Яру, Торецька, Покровська, Курахового, а також у Дніпровському напрямку.

• Російський уряд розширює федеральну програму "Час героїв", метою якої є призначення відібраних Кремлем ветеранів на державні посади на окупованій частині України в рамках довгострокових зусиль з інтеграції окупованої України до складу Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: