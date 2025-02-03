1076-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 У чотирьох областях України - Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській - нині введені графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в обленерго. Відзначається, що причина застосування графіків аварійних відключень - перевантаження в мережі.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

289,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

119,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

733,2% артилерійських систем (з них 7,2% за минулий тиждень),

114,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

594,7% автомобільної техніки (з них 8,8% за минулий тиждень).

09:55 У Броварському районі Київської області внаслідок падіння уламків збитих БпЛА пошкоджено гараж та підвал, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

09:50 Безпілотники атакували ключовий російський газопереробний завод у Астрахані, який впливає на військово-промисловий комплекс РФ, повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

09:45 Безпілотники атакували російський нафтопереробний завод у Волгограді, пише Reuters.

09:40 Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу, попередивши про можливі заходи у разі відсутності негайних змін. Рубіо заявив, що нинішня ситуація, коли Комуністична партія Китаю зберігає контроль та вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує Договір про постійний нейтралітет каналу.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 62 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Грем’ячка Чернігівської області; Новопіль Донецької області; Щербаки Запорізької області; Херсон Херсонської області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатище. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки. Вчора, на Сіверському напрямку, ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Успіху не мав. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька та Кримського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя. На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські війська 1 лютого завдали удару по гуртожитку з російськими цивільними особами в Суджі (Курська область). Російська влада намагалася заперечити свою відповідальність за цей удар і звинуватити в ньому Україну.

• Росія продовжує спроби незаконно депортувати українських дітей до окупованого Криму та Росії під виглядом евакуації та реабілітаційних програм.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька, а російські - біля Лиману, Сіверська, Часів Яру, Покровська та Великої Новосілки.

• Російські війська продовжують примусово мобілізувати цивільне населення окупованої України до російської армії, порушуючи Женевську конвенцію.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: