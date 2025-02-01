1074-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Серед військовослужбовців з КНДР, що воюють на боці РФ на Курщині, спостерігаються великі втрати, через це мають місце заходи з ротації, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

289,5% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

119,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

730,1% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

114,0% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

591,9% автомобільної техніки (з них 8,4% за минулий тиждень).

10:05 Російські війська вдарили по Полтаві, влучили у житловий будинок, відомо про 3 загиблих та 10 постраждалих, повідомили в Полтавській ОВА.

10:00 Через ракетну атаку росіян зранку в семи областях (Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій) запроваджують превентивні аварійні відключення світла, повідомили в "Укренерго".

09:55 Внаслідок російської ракетної атаки і влучань у Харкові та Харківському і Берестинському районах загинула одна людина, ще 5 постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:50 Росіяни атакували Запоріжжя 16 ударними БпЛА, внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:45 Відомо про сімох постраждалих внаслідок ракетного удару армії РФ по Одесі вчора ввечері, їх шпиталізовано, повідомили в Офісі генерального прокурора.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари, зокрема скинув 105 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 136 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2018 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Часів Яр, Дружківка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Кам’янське, П’ятихатки, Тернове Запорізької області. Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника, один засіб ППО, чотири артилерійські системи, а також три пункти управління противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Вчора ворог шість разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного на Сіверському напрямку. Успіху не мав. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. Наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог двічі, без успіху, намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Новопіль та Новосілка. На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників. На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли. На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 22 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 121 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Велика Британія, Фінляндія та Чехія оголосили 31 січня про надання Україні кількох пакетів негайної та довгострокової військової допомоги.

• Російські війська розширюють свої угруповання на північ від Куп'янська в рамках довгострокових оперативних зусиль з витіснення українських сил зі східного (лівого) берега річки Оскіл.

• За повідомленнями, російські зусилля з розширення позицій на північ від Куп'янська ведуть підрозділи 6-ої загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ).

• Частини 1-ої гвардійської танкової армії (Московський військовий округ) також беруть участь в оточенні Куп'янська і намагаються просунутися на схід від Куп'янська і розширити російський виступ на південь від Куп'янська в районі Кругляківки, ймовірно, з метою підготовки до наступу на південь від Куп'янська, форсування річки Оскіл і тиску на Борову.

• Російські війська, схоже, розробляють і поширюють доктринальний метод наступу на всьому театрі бойових дій, який полягає в повільному охопленні прифронтових міст і населених пунктів у масштабах, достатніх для того, щоб російські війська змогли завершити операцію до її виснаження.

• Російське військове командування продемонструвало, що воно готове брати участь в операціях, які можуть тривати від шести до дев'яти місяців. Російське командування, ймовірно, діє на основі припущення або прямого знання того, що президент Росії Путін не має наміру закінчувати війну в Україні в найближчому майбутньому.

• Цей російський метод наступу призводить до повільного оперативного маневру на полі бою, але такі оточення вимагають значного планування, передбачення, живої сили і техніки і не відновлюють швидкого механізованого маневру на полі бою.

• Російські війська також активізують свої зусилля, щоб закрити українську територію, що залишилася на захід від Курахового.

• Влада Молдови та Придністров'я погодилися прийняти пакет Європейського Союзу, який включає фінансування закупівель газу для Придністров'я, що ще більше обмежує економічний вплив Росії на проросійську самопроголошену республіку.

• Українські війська завдали удару по російському нафтопереробному заводу у Волгоградській області на тлі продовження ударів по російській енергетичній та оборонно-промисловій інфраструктурі.

• Західні й українські офіційні особи продовжують повідомляти, що північнокорейські війська відійшли з передових позицій у Курській області.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: