1073-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 2% вищим, ніж попереднього дня, повідомили в Укренерго. Причина – хмарна погода у більшості регіонів, що зумовило зниження ефективності роботи побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці – на 2,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

10:15 Упродовж 2024 року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 0,5 млн осіб, зазначено в січневому "Інфляційному звіті" Національного банку України. У 2025 році очікується продовження чистого відпливу зовнішніх мігрантів (близько 0,2 млн осіб), натомість з 2026 року почнеться чисте повернення мігрантів в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

10:05 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 102 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму. Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 94%. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Чотири БпЛА залишалися в повітрі.

За минулі сім днів було збито 343 із 577 запущених по Україні БПЛА, ще 171 локаційно втрачений (упав чи повернувся в Росію) (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

289,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

118,9% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

727,5% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

113,9% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

590,6% автомобільної техніки (з них 8,0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі було уражено російський Волгоградський нафтопереробний завод, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За словами Коваленка, проєктна потужність переробки заводу становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік (4,5% потужностей всіх НПЗ Росії).

09:45 Війська Північної Кореї вивели з лінії фронту в Курській області після того, як вони зазнали великих втрат, пише The New York Times. Їх не помічали на фронті близько двох тижнів.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 150 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів із застосуванням однієї ракети та 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6,5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 127 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2767 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Грем’яч, Козача Лопань, Нова Кругляківка, Лиман, Дронівка, Сіверськ, Федорівка, Тихонівка, Білокузминівка, Щербинівка, Іванопілля, Диліївка, Клебан-Бик, Катеринівка, Білицьке, Молодецьке, Розлив, Комар, Тернове, Темирівка, Зелене Поле. Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім – по інших важливих цілях противника. На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками у напрямку Липців. Ворог наступальних дій не проводив На Куп’янському напрямку наші війська зупинили три атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла одинадцяти. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Гуляйпільському напрямку загарбники чотири рази атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка. Наші воїни відбили сім атак російських загарбників на Придніпровському напрямку. На Курському напрямку вчора відбулось 11 бойових зіткнень, агресор завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ, здійснив більш ніж 360 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 3 танки, 17 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівська стрічка новин ТАСС опублікувала 30 січня інтерв'ю з науковим директором Валдайського дискусійного клубу Федором Лук'яновим під назвою «Не розраховуйте на великі домовленості», в якому висвітлюються постійні зусилля Кремля з формування внутрішніх і глобальних очікувань щодо майбутніх переговорів між президентом Росії Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

• Під час інтерв'ю Лук'янов заявив, що «головним» для майбутніх мирних переговорів щодо України є «не території», а усунення «першопричин» війни, які Лук'янов визначив як розширення НАТО у Східній Європі в 1990-х і на початку 2000-х років.

• Заяви Лук'янова припускають, що Трамп і його адміністрація слабкі та більш схильні до залякування демонстрацією сили з боку Кремля, ніж колишня адміністрація Байдена.

• Компанії з Китайської Народної Республіки продовжують постачати Росії критичні матеріали, необхідні для підтримки російських воєнних зусиль в Україні.

• Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня ухвалила резолюцію, в якій визначила свою позицію щодо миру в Україні, що тісно перегукується з принципом «миру через силу», який раніше виклав президент України Володимир Зеленський.

• Як повідомляється, американські військові нещодавно перевезли ракети Patriot з Ізраїлю до Польщі і, як очікується, доставлять ці ракети в Україну.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Харковом і Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Часовим Яром, Торецьком і Кураховим.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: