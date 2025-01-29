1071-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 57-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму. За попередніми даними, станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 75%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

За минулі сім днів було збито 329 із 544 запущених по Україні БПЛА, ще 159 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

289,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

118,7% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

726,9% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

113,8% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

587,5% автомобільної техніки (з них 7,7% за минулий тиждень).

09:50 Вночі чотири БпЛА успішно атакували нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижньогородської області Росії, всі чотири досягли цілі, повідомили джерела в ГУР Міністерства оборони України. НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік, біля 5% нафтопереробних потужностей Росії.

09:45 Лише 6% гренландців виступають за приєднання до США, а 85% висловлюються проти цього, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною компанією Verian на замовлення данської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq.

09:40 Федеральний суд США у Вашингтоні у відповідь на позов групи активістів тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько 3 трильйонів доларів, остаточне рішення оголосять 3 лютого. Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд. Раніше суддя Західного округу Вашингтона видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала спробу Трампа припинити автоматичне надання громадянства дітям, народженим на американській землі.

09:35 Уламки російського безпілотника впали неподалік станції метро в Дарницькому районі Києва пошкодивши огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

09:30 США доставили близько 90 перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot з ізраїльських складів до Польщі для подальшої передачі Україні – після того, як у квітні 2024 року ізраїльські ВПС офіційно вивели з експлуатації одну із систем після понад 30 років служби, пише Axios. Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився на цю передачу у вересні 2024 року, після кількох місяців зволікань, заздалегідь поінформувавши Росію, що "лише повертає систему Patriot до США", а не постачає зброю в Україну.

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 33 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 84 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Катеринівка, Новий Комар, Андріївка, Удачне та Комар Донецької області; Калинівське Херсонської області; Мала Токмачка Запорізької області. Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім - по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два - по артилерійських системах противника. На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці. На Куп’янському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 10. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського. Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру. Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка. На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив окупанти сім разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували район населеного пункту Новосілка. Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку. На Курському напрямку вчора відбулось десять бойових зіткнень, ворог завдав 24 авіаційних удари із застосуванням 34 КАБ, здійснив більш ніж триста артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають один російський корабель, ракетоносії відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• після падіння режиму Асада до Сирії 28 січня прибула перша офіційна російська делегація, щоб обговорити подальше використання Росією своїх військових баз у Сирії.

• Російські військові продовжують евакуацію військової техніки з порту Тартус на тлі триваючих російсько-сирійських переговорів.

• Російські військові, ймовірно, сформували на рівні військового округу окремий полк безпілотних систем на рівні військового округу з метою посилення російського потенціалу безпілотних систем. Створення цього полку підтримує нещодавні скоординовані зусилля міністерства оборони Росії зі створення сил безпілотних систем у складі російських збройних сил і централізації контролю над неофіційними загонами безпілотників.

• Високопосадовець НАТО визнав, що Росія посилює кампанію диверсій і дестабілізації проти європейських країн-членів НАТО в Європі, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі Україні.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Торецьку та поблизу Покровська, а російські війська - поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

• Російський уряд продовжує використовувати свою програму «Час героїв» для призначення ветеранів війни в Україні на посади у федеральних органах влади, що є частиною більш широких зусиль Кремля з мілітаризації російського суспільства.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: