1070-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Польський уряд додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому, повідомив голова Ради зі співробітництва з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

12:05 Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

11:25 Посол Ізраїлю Михаель Бродський заявив, що його країна не ухвалювала жодних рішень про передачу Україні російської зброї, захопленої ЦАХАЛом у бойовиків, зазначивши, що Шаррен Хаскель, ще під час роботи депутаткою Кнесету, а не заступницею міністра закордонних справ, ініціювала приватний законопроєкт щодо передачі зброї, однак ця пропозиція не отримала підтримки в Кнесеті. Про свою пропозицію Шаррен Хаскель говорила 21 січня під час зустрічі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком, інформація про цю ініціативу була розміщена на офіційній сторінці посольства, але Бродський пояснив, що це "не більше, ніж приватний законопроєкт, який ніякого продовження не отримав".

11:15 У Київській області уламки збитого російського безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів – знищені і пошкоджені 36 авто, також в регіоні постраждали приватні житлові будинки та автомобілі, повідомив т.в.о голови ОВА Микола Калашник.

11:05 Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкт на ранок були знеструмлені 72 населені пункти у Черкаській області, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, станом на 9:30 його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці, він був на 3,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

10:35 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 100-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 65-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку росії та Білорусі – разом 93%. Один безпілотник — в повітрі.

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

За минулі сім днів було збито 365 із 586 запущених по Україні БПЛА, ще 175 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 94%).

09:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

288,7% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

118,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

585,9% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

725,9% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

113,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:00 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 28 авіаударів, скинувши 60 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 87 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2411 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Біла Береза, Заруцьке Сумської області; Запорізьке Дніпропетровської області; Степногірськ Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два зенітно-ракетних комплекси противника. На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 24 авіаудари, скинувши при цьому 30 КАБ, здійснив 302 обстріли, в тому числі три з РСЗВ . Українські захисники відбили 13 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

08:50 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 26 січня знову завдали удару по російських складах для зберігання безпілотників дальнього радіусу дії в Орловській області.

• Європейський Союз 27 січня запропонував пакет допомоги Молдові та Придністров'ю для подолання газової кризи, що триває в проросійській самопроголошеній республіці, в рамках зусиль, спрямованих на зменшення можливостей Росії використовувати Придністров'я в своїх схемах енергетичного шантажу Кишинева.

• Президент України Володимир Зеленський 26 січня замінив командувача Хортицької групи військ бригадного генерала Андрія Гнатова на командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого.

• Нещодавно українські війська відновили втрачені позиції під Торецьком.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька, Часів Яру та Курахового.

• Російський уряд продовжує розширювати федеральну програму «Час героїв», метою якої є призначення відібраних Кремлем ветеранів на державні посади, створюючи аналогічні програми для російських ветеранів на всіх рівнях влади, в тому числі на регіональному.

08:40 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: