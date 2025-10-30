Графіки вимкнення електроенергії скасували в Галичині та по всій Україні.

Погодинні та аварійні відключення електроенергії, які почали застосовувати вранці 30 жовтня через ракетно-дронову атаку ворога на енергетичні об'єкти України, скасовані. Водночас енергетики не виключають їх повернення у разі зростання навантаження на систему. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

«Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону», – повідомили у відомстві.

У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово – енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

В деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У міністерстві закликають українців раціонально використовувати електроенергію протягом дня, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.