Графік відключення електроенергії знову почне діяти нині з 16:00.

Мешканців усіх трьох галицьких областей попередили про відновлення дії графіку відключення електроенергії нині, 2 січня, з 16:00.

«До 16:00 електроенергію споживачам подаватимуть без жодних відключень. Далі слід очікувати на графік погодинних відключень», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Уночі на понеділок, 2 січня, росіяни атакували дронами інфраструктуру української енергетики. Через пошкодження «Укренерго» повідомило областям ліміти потужності, отже мешканцям слід бути готовими до відключень світла у вечірній час.

В «Укренерго» розповіли, що внаслідок нічних атак є пошкодження енергетичної інфраструктури, однак «станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована».

«Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період», – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що упродовж 31 грудня та 1 січня на Львівщині, Тернопільщині та Франківщині не було планових та аварійних вимкнень електропостачання.

