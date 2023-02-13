Відключень електроенергії 14 лютого практично не буде.

Ситуація з електроенергією в Україні та Києві зокрема завдяки виводу з ремонту одного з атомних енергоблоків дозволить у вівторок третій день підряд обходитися практично без вимкнень, повідомив гендиректор електропостачальної компанії Д.Солюшнс (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко.

«Уже кілька днів поспіль Укренерго не формує ліміти для регіонів. А отже, генераційних обмежень у нас практично немає. І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них», – написав він у Facebook ввечері 13 лютого.

За його словами, у вівторок, 14 лютого, у Києві відключень не планують, за винятком тих районів, де є дефіцит пропускної спроможності. Це частина Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів.

Про те, що 14 лютого світло в Україні не відключатимуть, свідчить також інформація, опублікована на сторінках низки обленерго.

Оператор української енергосистеми «Укренерго» вранці 13 лютого пояснював, що відсутність дефіциту електроенергії пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Також зауважимо, що зменшенню дефіциту сприяли додаткові 1220 МВт потужності атомних електростанцій, які з’явилися минулими вихідними, сприяли зменшенню дефіциту електроенергії до нуля.

Утім, у деяких регіонах вимкнення можливі там, де є суттєві пошкодження або через мережеві обмеження.