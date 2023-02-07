В "Укренерго" повідомили дати, коли зовсім не відключатимуть електроенергію.

У середу, 15 лютого, в Івано-Франківській та Тернопільській областях, а у понеділок, 20 лютого, у Львівській області цілий день не вимикатимуть електроенергію. Про це повідомляє «Укренерго». По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. В кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це потрібно для того, щоби провести вимірювання фактичного споживання в кожному регіоні.

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

«Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені. Більш конкретну інформацію ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоби споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів», – наголошують в «Укренерго».

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми.

«Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання. Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять нам скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах», – додають в «Укренерго».

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська області.



