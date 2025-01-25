1067-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

288,2% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

118,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

582,6% автомобільної техніки (з них 11,2% за минулий тиждень),

724,1% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

113,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 боєзіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 56 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1410 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань Харківської області; Новоданилівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще одинадцять інших важливих об’єктів противника. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. На Краматорському напрямку окупанти 43 рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки в напрямку Костянтинополя. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 38 авіаударів, скинувши при цьому 50 КАБ, здійснив 436 обстрілів, в тому числі 15 з РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 37 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 79 автомобілів окупантів.

09:30 Внаслідок російської атаки у Вишневому Київської області пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок (зруйновано балкони житлового будинку з 5-го по 9-й поверхи), а у Фастівському районі загорілася будівля виробничого приміщення, повідомили в ДСНС. Обійшлося без постраждалих.

09:25 Сенат Сполучених Штатів завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса (оскільки три республіканці та демократи були проти кандидатури Гегсета) затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони. Це вдруге в історії США для затвердження міністра потрібен голос віцепрезидента.

09:20 Керівниця Агентства оборонних закупівель Марина Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки, попри рішення міністра оборони України Рустема Умерова про розірвання з нею контракту – оскільки вчора Наглядова рада АОЗ проголосувала за продовження контракту з нею ще на один рік.

09:15 Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки вчора на своєму засіданні попередньо розглянув ситуацію щодо звинувачення окремих військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу Збройних Сил України:

Комітет вважає за необхідне наголосити: в умовах протидії збройній агресії з боку росії заяви та дії, що здатні призвести до дискредитації Збройних Сил України, становлять загрозу єдності нашого народу й впливають на обороноздатність держави. Комітет зауважує, що за його ініціативи 15 березня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено важливі зміни до чинного законодавства, які передбачають запровадження під час дії воєнного стану бойового імунітету. Комітет нагадує, що бойовий імунітет є правовим запобіжником, який виключає кримінальну протиправність діяння та передбачає можливість обґрунтованого звільнення військовослужбовців (зокрема представників військового командування) від кримінальної відповідальності за діяння, вчинені в умовах дії воєнного стану, в першу чергу, під час відсічі збройної агресії російської федерації. З огляду на викладене вище, Комітет на своєму засіданні 24 січня 2025 року одноголосно ухвалив рішення, в якому зазначено таку позицію Комітету: 1. Визнаючи необхідність ретельного вивчення подій, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави, не піддаючи сумніву компетенцію відповідних правоохоронних органів, Комітет вбачає в ухвалених рішеннях ознаки вибіркового застосування норм права, про що свідчить виокремлення певних подій і певних осіб на тлі відсутності належної та своєчасної правової оцінки інших подій та дій інших осіб, на які неодноразово вказував Комітет у своїх рішеннях. На думку членів Комітету, такий підхід може призвести до порушення наріжних принципів рівності усіх перед законом і судом, об’єктивності, неупередженості і справедливості. 2. Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців Збройних Сил України, активних учасників бойових дій, на думку членів Комітету, є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства. На думку членів Комітету, демонстративне заґратування офіцерів і генералів, відзначених державними нагородами за участь у відсічі збройній агресії, встановлення щодо них надмірної суми застави в очах суспільства де-факто ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність України. 3. Члени Комітету наголошують на необхідності уникнення офіційними особами будь-яких заяв або коментарів, здатних вплинути на формування у громадян хибного враження щодо розслідуваних подій, передчасного уявлення про провину військовослужбовців, чиї дії ще не отримали належної правової оцінки суду. Будь-які маніпуляції чи спекуляції на такій чутливий темі не тільки порушують конституційний принцип презумпції невинуватості, але й здатні сприяти намаганням ворога підірвати взаємну довіру суспільства і Збройних Сил. Комітет надалі відстежуватиме ситуацію щодо кримінально-правового переслідування військовослужбовців Збройних Сил України та інших представників сил безпеки та оборони. На найближчому засіданні Комітет планує заслухати інформацію відповідних профільних органів, наслідком чого має стати відповідне рішення Комітету.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін знову намагається приховати своє небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни, звинувачуючи Україну в тому, що вона захищається від російського вторгнення та незаконної анексії української території.

• Зеленський підписав указ про заборону переговорів з Путіним у вересні 2022 року як пряму відповідь на незаконну анексію чотирьох областей на сході та півдні України та після місяців переговорів, під час яких Росія продовжувала вимагати повної капітуляції України.

• Однак Зеленський послідовно сигналізував про свою готовність вести переговори з Росією і йти на певні компроміси заради досягнення миру після указу про заборону офіційних переговорів з Путіним 2022 року.

• Тим часом Путін продовжує сигналізувати як своїй внутрішній, так і світовій аудиторії, що він не зацікавлений у мирі без виконання його повних вимог і залишається прихильником повної капітуляції України.

• Путін намагається використати указ 2022 року як прикриття, щоб приховати свою незацікавленість у переговорах і посіяти розбрат між Україною та її західними союзниками.

• Під час інтерв'ю Путін також намагався позиціонувати себе як рівного Трампу, зміцнюючи своє давнє переконання, що Росія є великою державою – спадкоємицею Радянського Союзу.

• Путін продемонстрував, що він стурбований тим, як зниження цін на нафту вплине на його внутрішню стабільність і здатність вести війну в Україні.

• Кремль намагається відновити свою інформаційну операцію, спрямовану на стримування США та інших західних держав від надання подальшої військової допомоги Україні.

• Кремль позиціонує нову Концепцію безпеки Союзної держави до 2025 року як таку, що повністю замінює оригінальну Концепцію безпеки 1999 року, вказуючи на те, що ця нова угода може бути ширшою за попередню і сприятиме подальшому просуванню зусиль Кремля з анексії Білорусі.

• У ніч з 23 на 24 січня українські війська провели велику серію ударів з безпілотників по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах в рамках триваючої серії ударів, спрямованих на послаблення російського військового потенціалу.

• Нещодавно російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового і Великої Новосілки.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Торецьком.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: