1063-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

287,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

118,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

576,1% автомобільної техніки (з них 11,5% за минулий тиждень),

718,4% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

73,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 152 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів (п’ять ракет), 72 авіаційних ударів, скинувши 111 КАБ, застосував 2653 дрони-камікадзе. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, з них 91 – із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Новоєгорівка, Зелена Долина, Дробишеве, Миколаївка, Ступочки, Костянтинівка, Катеринівка, Перше Травня, Троянда, Покровськ, Костянтинопіль, Новопіль та П’ятихатки. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників. На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. На Сіверському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного. На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили чотири безрезультатні спроби штурмувати позиції наших підрозділів в острівній зоні дельти Дніпра. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав тридцять авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої бомби, а також здійснив 452 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1600 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 23 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 130 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 194 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив вчора, що російські війська зазнали понад 434 тис. втрат у 2024 році – 150 тис. з них загинули в боях.

• Президент Росії Путін вчора підтвердив, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами про війну в Україні, але вказав, що він зберігає свої вимоги щодо повної капітуляції України.

• Як повідомляється, вчора українські війська завдали удару по авіабудівному заводу в Казані, Республіка Татарстан, в рамках триваючої серії ударів, спрямованих на послаблення військового потенціалу Росії.

• Українські удари по об'єктах російської оборонно-промислової бази, як повідомляється, впливають на боєздатність російських військ.

• Влада Молдови та Придністров'я продовжує докладати зусиль для забезпечення Придністров'я європейським газом.

• Російський мілблогер і колишній інструктор «Штурму-Z» повторив вчора скарги, які російські мілблогери вперше висловили в травні 2024 року, про недостатній контроль якості російських артилерійських снарядів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: