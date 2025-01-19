1061-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

286,8% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

117,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

571,4% автомобільної техніки (з них 11,6% за минулий тиждень),

715,8% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

113,6% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

73,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел – РФ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один в повітрі, бойова робота триває.

За минулі сім днів було збито 317 із 469 запущених по Україні БПЛА, ще 136 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних та 25 авіаційних ударів, зокрема, залучив сім ракет та скинув 37 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 117 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2420 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глушківка, Шийківка, Борівська Андріївка, Борщівка, Маркове, Петрівка, Одрадне, Розлив, Веселе, Темирівка, Костянтинопіль, Новосілка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника. На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне. Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав. На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру. Двадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося. На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено два штурми противника. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 76 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:25 На півдні Гази Ізраїль почав виведення військ із міста Рафах у Філадельфійський коридор, який розташований на кордоні Гази та Єгипту.

09:20 Нова адміністрація обраного президента США Дональда Трампа хоче зміни режиму диктатора Ніколаса Мадуро у Венесуелі, однак поки що незрозуміло, яким чином це може бути реалізовано, пише Axios.

09:15 Нова влада Сирії заборонила імпорт з Росії, Ірану та Ізраїлю.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 17 на 18 січня українські військові завдали ударів по двох російських нафтобазах у Калузькій і Тульській областях.

• У ніч з 17 на 18 січня українські війська також завдали удару по російській системі протиповітряної оборони та радіолокаційним станціям на території окупованої України.

• Схоже, що російське Центральне угруповання військ зібрало ударне угруповання у складі підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій на південь від Покровська, ймовірно, в рамках постійних зусиль Росії з активізації наступальних операцій на південь і південний захід від міста.

• Російське військове командування також передислокувало елементи другої частини 51 АК з напрямку Курахове для проведення наступальних операцій на схід від Покровська на тлі триваючих зусиль з активізації діяльності в цьому районі.

• Офіційні представники НАТО повідомляють про підготовку до спільних навчань НАТО і Грузії, запланованих на березень 2025 року.

• Російські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та в напрямку Часів Яру і Великої Новосілки.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на Харківському напрямку.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: