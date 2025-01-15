1057-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів російський ударний безпілотник, воїнам ППО вдалося знищити його – обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 м та глибиною близько 2,5 м.

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 50 авіаударів, скинувши 89 КАБ. Крім цього, здійснив 5441 обстріл, зокрема 143 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3086 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Рижковичі, Рибці, Вільне, Ямне, Лісне, Безруки, Великий Бурлук, Куп’янськ, Глушківка, Новоосинове, Званівка, Олександро-Калинове, Костянтинівка, Олександропіль, Нова Полтавка, Тарасівка та Преображенка. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника. На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, три невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних (13 КАБ) ударів. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 204 одиниці автомобільної техніки.

08:55 Нині Президент України Володимир Зеленський має зустрітися у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

08:45 У зв'язку з масованою ракетною атакою у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення, повідомили в Укренерго.

08:40 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль залишається відданим досягненню початкових цілей свого повномасштабного вторгнення в Україну в будь-яких майбутніх мирних переговорах, а саме: знищення української держави, розпуск нинішнього українського уряду, демілітаризація України та постійна заборона на майбутнє членство України в НАТО.

• Патрушев заявив, що цілі Росії в Україні залишаються незмінними, і що Росія залишається відданою досягненню всіх цілей, які президент Росії Путін використовував для виправдання повномасштабного вторгнення.

• Російські офіційні особи продовжують заперечувати існування української ідентичності та незалежної від Росії держави, що є частиною постійних зусиль Росії, спрямованих на виправдання знищення української держави.

• Патрушев заявив, що, на його думку, тільки Росія і США повинні брати участь у переговорах щодо припинення війни Росії в Україні, і високопоставлені кремлівські чиновники також ставлять під сумнів роль, яку могли б відіграти європейські країни в таких переговорах.

• Кремль, ймовірно, намагатиметься використати потенційне майбутнє просування російських військ у Дніпропетровську область в інформаційних цілях, але це просування, якщо воно відбудеться, навряд чи матиме значний оперативний вплив.

• У ніч з 13 на 14 січня українські війська провели масштабну серію безпілотних і ракетних ударів по військових і оборонно-промислових об'єктах у Росії.

• Українська та молдовська влада продовжують зусилля з пошуку вирішення газової кризи в Молдові, оскільки проросійська самопроголошена республіка Придністров'я продовжує відмовлятися від допомоги з боку України чи Молдови.

• Кремлівські чиновники намагаються використати енергетичну кризу в Молдові, щоб створити умови для виправдання майбутньої російської агресії проти Молдови.

• Російський федеральний цензор Роскомнагляд, як повідомляється, 14 січня спричинив короткочасне, але повсюдне відключення інтернету в Росії під час роботи обмежувальних систем свого «Суверенного Інтернету».

• Росія продовжує посилювати призов на військову службу, пропонуючи фінансові стимули тим, хто підписує контракти на військову службу з міністерством оборони РФ.

06:35 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:25 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: