1053-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Українські військові мають позиції в межах Курахового, зокрема на Курахівській ТЕС, росіяни не окупували місто повністю, хоча більша його частина просто знесена в щебінь, пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

11:05 Під час наступу повстанців у Сирії Путін проігнорував прохання Башара Асада про військову підтримку, розповів колишній керівник пресслужби Башара Асада Камель Сакр в інтерв'ю саудівському подкасту Mazeej. Після початку наступу повстанців Хайят Тахрір аш-Шам наприкінці листопада 2024 року Асад прилетів до Росії, щоб просити про військову підтримку. Але після прибуття до Москви два дні чекав на зустріч з російським президентом, яка протривала лише годину – Путін уникав публічних заяв про цю розмову, демонструючи бажання дистанціюватися від того, що відбувається в Сирії. На прохання Асада забезпечити військову підтримку з Ірану відповіді не було. За кілька днів до втечі Асада 8 грудня Путін перестав відповідати на його дзвінки – це остаточно переконало, що Росія не надасть допомоги. Іран, який вважався основним союзником Асада, також відмовив йому в підтримці. Незважаючи на візит іранського міністра закордонних справ 1 грудня, військова допомога так і не надійшла, а іранські сили почали виводити війська з Сирії ще за кілька місяців до падіння режиму.

10:25 Вночі (із 20:00 10 січня) росіяни атакували 74 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарські будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога. 27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

За минулі сім днів було збито 335 із 549 запущених по Україні БПЛА, ще 208 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

285,1% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

116,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

556,9% автомобільної техніки (з них 9,9% за минулий тиждень),

708,1% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

73,2% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 17 авіаударів, скинувши 39 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 218 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1942 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Новосілка, Бурлацьке Донецької області; П'ятихатки, Веселянка, Приморське, Степногірськ, Малокатеринівка, Новояковлівка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції наших військ, успіху не мав. На Краматорському напрямку зафіксовано 32 боєзіткнення в районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові й наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне. На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного. На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з минулої доби бойових зіткнень не відбулось. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських загарбників. Противник здійснив 386 артилерійських обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1570 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 9 на 10 січня українські військові завдали удару по російському складу боєприпасів і безпілотників у Ростовській області.

• У Кремлі підтвердили, що готові до переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких «попередніх умов», але зазначили, що їхня переговорна позиція залишається незмінною.

• США, Велика Британія та Японія 10 січня оголосили про нові санкції проти Росії.

• Нещодавно ЄС перерахував Україні три мільярди євро, що є першим траншем фінансування ЄС з прибутків від заморожених російських активів.

• Російська служба BBC повідомила 10 січня, що спільне розслідування, проведене з російським опозиційним виданням «Медизона» з використанням даних з відкритих джерел, підтвердило, що з лютого 2022 року в Україні загинуло щонайменше 88 055 російських солдатів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: