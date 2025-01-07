1049-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано. 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.

За минулі сім днів було збито 386 із 656 запущених по Україні БПЛА, ще 262 локаційно втрачені (упали) чи покинули територію України (разом – 99%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

283,9% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

116,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

551,8% автомобільної техніки (з них 9,2% за минулий тиждень),

704,6% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

113,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

72,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:50 За 5 місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога сягнули понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч – убитими, повідомив Генштаб ЗСУ:

"Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також, Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність. За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими. Українські воїни знищили: 104 танки; 575 бойових броньованих машин; 1104 одиниці автомобільної техніки; 330 артилерійських систем; 12 РСЗВ; 12 засобів ППО; 1 літак; 3 вертольоти; 859 безпілотників; 32 одиниці спеціальної техніки. Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях. За проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2000 українських військовослужбовців."

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаційних ударів, скинувши 95 КАБ, застосував 2700 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 163 - із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Орішанка, Гранів, Уди, Золочів, Артільне, Сіверськ, Ступочки, Катеринівка, Торецьк, Олександро-Калинове, Олександро-Шультине, Олександропіль, Тарасівка, Гродівка, Андріївка, Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка, Костянтинопіль, Степногірськ. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засіби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Тополі та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. На Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоданилівка. На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1970 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби протиповітряної оборони, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 170 одиниць автомобільної техніки окупантів.

09:20 Майбутній спецпредставник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації обраного президента США, причини відтермінування наразі не зрозумілі, повідомляє Reuters.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили нещодавно досягли тактичних успіхів на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українській ділянці фронту в Курській області.

• Російські війська намагалися використати українські атаки на північний схід від Суджі для наступу в інших місцях на українському виступі в Курській області.

• Українські війська, можливо, продовжують наносити дальні удари по російських тилових районах у Курській області в рамках зусиль з використання інтегрованих ударних можливостей для підтримки наземних операцій.

• За повідомленнями, 3 січня російські війська знову стратили українських військовополонених.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Любінець повідомив, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості про проведення чергового обміну полоненими у 2025 році.

• Лідери чеченського спецназу «Ахмат» та російської диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» зустрілися 6 січня і поширили повідомлення про етнічне розмаїття та злагоду в Росії.

• Російські війська просунулися на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, а міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Курахове.

• Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, опублікованому 5 січня, заявив, що в Курській області було вбито і поранено 3800 північнокорейських військовослужбовців.

09:05 Конгрес США офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році, підрахунок голосів за керівництва віцепрезидентки Камали Гарріс пройшов чітко, жодних заперечень не виникло, і вона оголосила про сертифікацію підрахунку.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: