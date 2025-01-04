1046-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Підтримка України має залишатися пріоритетом у 2025 році, заявив голова Євроради Антоніу Кошта на церемонії відкриття польського головування в Раді Європейського Союзу.

"Цього року ми маємо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки необхідно, щоб здобути всеосяжний, справедливий і міцний мир. Міжнародне право має переважати заради свободи українського народу та нашої спільної безпеки. …Ми повинні й надалі розглядати оборону як стратегічний пріоритет для Європейського Союзу. Ставши сильнішим, ефективнішим, витривалішим і, так, більш автономним. Разом інвестуючи більше та краще, креативно та прагматично шукаючи нові рішення. Завжди працюємо над міцним трансатлантичним партнерством і співробітництвом з НАТО".

11:35 США можуть оголосити нові обмеження для Китаю щодо процесорів для навчання моделей штучного інтелекту, пише South China Morning Post з посиланням на джерела. Очікується, що ці обмеження будуть оголошені до завершення президентського терміну Джо Байдена 20 січня.

11:00 Майк Джонсон переобрався на посаду спікера Палати представників Конгресу США з другого голосування, повідомляє CNN. Джонсон під час повторного голосування зміг отримати необхідні для переобрання 218 голосів підтримки.

10:25 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 81 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині – пошкоджено приватні будинки.

За минулі сім днів було збито 241 із 450 запущених по Україні БПЛА, ще 191 локаційно втрачений (упав) чи покинув територію України (разом – 98%).

10:15 Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін прибуде на авіабазу Рамштайн в Німеччині 7 січня для участі в 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомили в Пентагоні.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

283,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

115,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

545,4% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

700,4% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

113,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:45 Словацька державна компанія-оператор SEPS забезпечуватиме постачання електроенергії в Україну в рамках надзвичайної допомоги відповідно до чинного контракту, укладеного з компанією "Укренерго", прогнозує iRozhlas, аналізуючи погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії Україні. Штучне обмеження поставок електроенергії зі Словаччини за кордон, найімовірніше, порушить європейське і словацьке законодавство – електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава, і в разі припинення поставок електроенергії в Україну Словаччина виявиться втягнутою в конфлікт усередині ЄС. Навесні 2024 року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 МВт електроенергії Україні в рамках надзвичайної допомоги. За 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії в напрямку зі Словаччини до України сягнув 2,43 терават-години, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні та 64 авіаційні удари, використавши 11 ракет та скинувши 95 КАБ, застосував 2257 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, з них 230 – із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Хотіївка, Семенівка, Попівка, Олександрівка, Журавка, Миколаївка, Слов’янськ, Зелене Поле, Гродівка, Мирноград, Котлине, Покровськ, Новоандріївка, Новопіль, Костянтинопіль, Вільне Поле, П’ятихатки, Щербаки, Лобкове, Новоданилівка, Степногірськ. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, командно-спостережний пункт, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини, Зеленої Долини. На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано 10 боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій наших військ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка. На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На напрямку активно працювала авіація противника. На Придніпровському напрямку російські загарбники без успіху двічі штурмували позиції наших підрозділів. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 41 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав трьох ракетних та 10 авіаційних ударів, із застосуванням трьох ракет та 15 керованих бомб, а також здійснив 357 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 23 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 1 гелікоптер, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети та 73 автомобілі окупантів.

09:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський окреслив умови, які необхідно виконати, щоб підштовхнути Росію до «справедливого миру».

• Українські офіційні особи продовжують сигналізувати про те, що Україна працює над подальшим збільшенням своїх безпілотних і ракетних можливостей на підтримку цієї мети.

• Зеленський 2 січня підтвердив, що українська Конституція й українське законодавство забороняють Україні проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану.

• Головне управління військової розвідки України повідомило, що кілька російських кораблів незабаром прибудуть до порту Тартус у Сирії для евакуації російських військових ресурсів до Лівії.

• Міністерство оборони Росії продовжує підтримувати свій офіційний програмний комплекс координації розвідувальних і ударних підрозділів «Глаз/Гроза», незважаючи на те, що російські солдати продовжують покладатися на інші спеціальні системи зв'язку.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: