Після невдалої спроби поліція вирішила не затримувати відстороненого президента Південної Кореї.

Правоохоронці наразилися на спротив натовпу прихильників та озброєної охорони Юн Сок Йоля.

Слідчі Аґенції боротьби з корупцією Південної Кореї зранку в п’ятницю, третього січня, прибули до резиденції відстороненого від влади президента Юн Сок Йоля для виконання ордера на затримання. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap.

Тисячі прихильників президента зібралися на мітинг біля резиденції. Вони виступали проти арешту та проти імпічменту. Тому для збереження порядку на місці працювали близько 2,7 тис. поліціянтів.

У самій резиденції відбулися сутички між правоохоронними органами і військовиками, які охороняють будівлю і голову держави. Причому слідча група складалася лише з 20 представників Аґенції та 80 поліціянтів, а озброєних охоронців налічувалося понад дві сотні. Адвокати президента, які вийшли до слідчих, заявили про незаконність спроби затримання. Нагадаємо, що напередодні суд у Сеулі видав ордер на затримання голови держави у зв'язку з його відмовою з'явитися на допит. Також слідчі отримали ордер на обшук у резиденції президента.

Слідчі планували доставити Юн Сок Йоля для допиту до штаб-квартири Аґенції боротьби з корупцією у місті Квачхоні, яке межує зі Сеулом. Після цього президента помістили б у центр утримання в місті Ийвані, яке розташоване недалеко від столиці. У слідчих було б 48 годин, щоб отримати ордер на офіційний арешт.

Після збройного спротиву охоронців президента слідчі Аґенції вирішили, що виконати ордер на затримання Юн Сок Йоля неможливо. «Ми вирішили, що неможливо виконати ордер на затримання через протистояння. Його виконання призупинено через занепокоєння за безпеку співробітників», – йдеться у повідомленні відомства.