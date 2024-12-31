Суд дозволив затримати відстороненого від влади президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Це перший випадок в історії країни, коли ордер виданий на затримання формально чинного президента країни.

Окружний суд Сеула у вівторок, 31 грудня, видав ордер на затримання відстороненого від влади президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Суд задовольнив запит Управління антикорупційних розслідувань, яке веде справу про заколот, порушену через те, що Юн Сок Йоль безпідставно запровадив у країні воєнний стан. Управління звернулося до суду після того, як президент тричі не прийшов на допит, проігнорувавши повістки.

В управлінні повідомили, що ордер дійсний протягом тижня до шостого січня. У відомстві наголосили, що ще не вирішили, коли провести затримання президента. Ордер дозволяє затримати Юн Сок Йоля на 48 годин на допит. За цей час управління має вирішити, подавати заяву на арешт президента чи звільнити його.

Захист президента назвав виданий ордер незаконним та нечинним. Захист стверджує, що ордер видали на запит слідчого органу, який не має реальної юрисдикції.

Це перший випадок в історії Південної Кореї, коли ордер видано на затримання відстороненого від влади, але формально чинного президента країни.

Нагадаємо, що 14 грудня парламент Південної Кореї – Національні збори – з другої спроби оголосив імпічмент президентові Юн Сок Йолю. Та попри імпічмент він офіційно все ще залишається президентом. Для того, щоб остаточно усунути його з посади, імпічмент має схвалити конституційний суд Південної Кореї.