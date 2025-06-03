На президентських виборах у Південній Кореї переміг опозиційний кандидат.

Дочасні вибори довелося проводити після імпічменту президентові Юнові Сукові Йолю через його невдалу спробу запровадити воєнний стан.

Новим президентом Південної Кореї обрано кандидата від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мена. За нього проголосувало 49,42 відсотка корейців, які взяли участь у позачергових президентських виборах. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap з покликом на заяву Національної виборчої комісії в Сеулі, яка вже підрахувала всі 100% виборчих бюлетенів.

Основний суперник переможця, кандидат від правлячої партії «Сила народу» Кім Мун Су набрав 41,15% голосів. Він вже визнав свою поразку та привітав переможця. «Я смиренно прийму рішення народу», – заявив Кім Мун Су журналістам.

Крім двох основних претендентів, у бюлетенях стояли імена ще трьох кандидатів, але реальних шансів втрутитися у боротьбу за перемогу вони не мали.

Президент-елект виступив перед своїми прихильниками з тріумфальною промовою, пообіцявши «вгамувати хвилювання» і не допустити «військового перевороту». «Я виконаю свою місію зі створення світу, де відновлена демократія, а народ шанується як суверен у демократичній республіці, де люди живуть разом у співпраці один з одним», – запевнив він.

Нагадаємо, що дочасні вибори в Південній Кореї довелося проводити після імпічменту президентові Юнові Сукові Йолю через його невдалу спробу в грудні минулого року запровадити в країні воєнний стан. Це, своєю чергою, спровокувало масштабну політичну кризу в країні.