Виконувачеві обов'язків президента Південної Кореї оголошено імпічмент.

Хан Док Су встиг побути на посаді лише два тижні.

 

 

У п’ятницю, 27 грудня, парламент Південної Кореї – Національні збори – проголосував за імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Двома тижнями раніше імпічмент було оголошено президентові Юн Сок Йолю.

 

За демісію в. о. президента парламент проголосував одностайно: 192 депутати – «за», «проти» – жоден. Це перший випадок в історії країни, коли парламент оголосив імпічмент виконувачеві обов'язків президента.

 

Клопотання про імпічмент подала опозиційна Демократична партія. Таке рішення вона пояснила тим, що Хан Док Су відмовився призначити трьох додаткових суддів до складу конституційного суду країни, який розглядатиме питання про імпічмент попереднього президента Юн Сок Йоля. 

 

Конституційний суд Південної Кореї складається з дев'яти суддів. Рішення про імпічмент Юна мають підтримати щонайменше шестеро суддів. Наразі у складі КС лише шість суддів, тому навіть один голос проти дозволить Юну залишитися при владі.

 

Окрім того, опозиція була невдоволена тим, що уряд відмовився розглядати законопроєкти про розслідування щодо Юн Сок Йоля та його дружини Кім Ґон Хі. Їх підозрюють у корупції. Хан Док Су пояснював це рішення тим, що перш ніж обговорювати такі ініціативи, правляча й опозиційні партії мають домовитися.

 

Нагадаємо, що президентові Юн Сок Йолю оголосили імпічмент 14 грудня за незаконне розпорядження оголосити воєнний стан у країні. Рішення про імпічмент вдалося ухвалити лише з другої спроби завдяки переходу на бік опозиції 12 членів правлячої партії. Тепер це рішення має затвердити конституційний суд.

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