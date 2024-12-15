Новий лідер Південної Кореї запевнив США у бажанні підтримувати дружбу.

Попередньому президентові Юн Сок Йолю парламент напередодні оголосив імпічмент.

 

 

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Дак Су провів у неділю, 15 грудня, телефонні перемовини з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і пообіцяв плекати дружбу двох країн. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap з покликом на заяву офісу південнокорейського лідера. Телефонна розмова тривала 16 хвилин.

 

«Уряд проводитиме нашу дипломатичну політику та політику в галузі безпеки без збоїв і працюватиме над тим, щоб альянс Південної Кореї та США продовжував зберігатися і розвиватися без перешкод», – сказав Хан Дак Су. Він наголосив на важливості зміцнення спільної оборонної стратегії Південної Кореї та США, у тому числі на тлі співпраці Росії та КНДР.

 

Байден, своєю чергою, подякував Хану за пояснення та висловив упевненість у демократії Південної Кореї, а також відзначив її стійкість. Голова Білого дому заявив, що «залізний альянс Південна Корея–США залишається незмінним» і що він продовжуватиме співпрацювати з південнокорейською стороною для «розвитку та зміцнення альянсу Південна Корея–США та співпраці Південна Корея–США–Японія».

 

Напередодні парламент Південної Кореї – Національні збори – з другої спроби оголосив імпічмент президентові Юн Сок Йолю. Проти нього ведеться розслідування про державну зраду і заколот через необґрунтоване запровадження воєнного стану.

 

Тепер справа за конституційним судом, який має вирішити: підтвердити імпічмент чи поновити Юн Сок Йоля на посаді. Розгляд справи може тривати до шести місяців. Якщо конституційний суд підтвердить усунення президента, у країні відбудуться позачергові вибори. До цього часу обов'язки президента виконуватиме Хан Док Су, який досі обіймав посаду прем'єр-міністра Південної Кореї.

15.12.2024

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