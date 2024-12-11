1022-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по нафтобазі "Брянськ". Це наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт, він активно використовувався для постачання російської армії, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

10:25 У декількох західних областях України, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській, скасували графіки відключень світла на 11 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді.

10:20 Росія досягла угоди з КНДР про відправку в країну винищувачів МіГ-29 і Су-27 в обмін на північнокорейських військових, які допоможуть Москві у війні в Україні, розповів командувач Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Семюел Папаро.

10:10 Президент Володимир Зеленський використав зустріч у Парижі з Дональдом Трампом, щоб пояснити йому потребу України в гарантіях безпеки в питанні завершення повномасштабної війни з Російською Федерацією, пише Reuters. Розмова між Зеленським, Трампом та Еммануелем Макроном тривала протягом 35 хвилин й не включала конкретних деталей щодо будь-якого бачення миру. Трамп поводився "доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати". Президент України та Франції пояснили республіканцю й те, що диктатор Путін у 2024 році вже не той, що був у 2017-му, під час попереднього президентства Трампа, стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника Росію, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

278,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

113,1% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

516,4% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),

683,8% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 22 авіаудари, скинувши 42 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, зокрема 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1600 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Улакли, Олексіївка, Григорівка, Васюківка, Костянтинопіль, Андріївка, Времівка, Велика Новосілка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників. На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки. На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток. На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів п’ять разів, успіху ці дії їм не принесли. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 20 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

09:30 Держдепартамент США схвалив продаж уряду України обладнання для технічної підтримки винищувачів F-16 за 266,4 мільйона доларів, повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони США (DSCA).

09:25 Палата громад парламенту Канади підтримала виділення 764 млн канадських доларів на військову допомогу Україні.

09:20 Внаслідок вчорашнього ракетного удару армії РФ по центру Запоріжжя загинуло шість людей, поранено 22 людини, під завалами досі перебувають люди, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Військова політика Росії стосовно Сирії продовжує відображати нинішню обережну і нерішучу реакцію Кремля на падіння режиму Башара аль-Асада.

• Росія має намір поставити Північній Кореї винищувачі на тлі зростаючого військового партнерства між двома країнами.

• Президент Росії Путін зустрівся з міністром оборони Індії Ражнатом Сінгхом у Москві 10 грудня, оскільки Індія продовжує намагатися збалансувати військово-технічне співробітництво з Росією і підтримувати добрі відносини з ключовими західними союзниками.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Вугледарському напрямку, а російські війська - у Курській та Харківській областях, а також у напрямках Сватове, Торецьк, Покровськ, Курахове, Вугледар та Велика Новосілка.

• Російський уряд продовжує докладати зусиль для формалізації нерегулярних російських військових підрозділів і ветеранів армійських корпусів "ДНР" і "ЛНР" та їхньої офіційної інтеграції до складу міністерства оборони Росії.

• Росія продовжує використовувати високотехнологічні компоненти західного виробництва в російських системах озброєнь, незважаючи на санкції Заходу проти Росії та її союзників.

• Російське інсайдерське джерело, яке раніше правильно передбачило кадрові зміни в міноборони РФ, заявило 9 грудня, що президент Росії Путін підвищив заступника міністра оборони Фрадкова до звання генерал-майора.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: