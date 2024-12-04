У Південній Кореї скасовано воєнний стан, запроваджений президентом.

Опозиція закликає до імпічменту президента, якого звинувачує в антидержавному заколоті.

 

 

Парламент Південної Кореї – Національні збори – проголосував за скасування в країні воєнного стану, який напередодні запровадив президент Юн Сок ЙоЕль. Усі 190 присутніх депутатів проголосували за відповідну резолюцію. Загалом у парламенті 300 депутатів. «Після ухвалення резолюції оголошення воєнного становища недійсне»,— заявив речник парламенту У Вон Сік, якого цитує інформаційна аґенція Yonhap.

 

Президент був змушений погодитися з рішенням парламенту й скасувати воєнний стан. «Національні збори вимагали скасувати надзвичайний стан, і ми відкликали військовиків, які були задіяні в операціях зі запровадження воєнного стану. Ми приймемо вимогу Національних зборів та скасуємо воєнний стан на засіданні кабінету міністрів», – запевнив сказав Юн Сок Йоль у телезверненні.

 

Найбільша опозиційна сила в Південній Кореї – Демократична партія «Тобуро» – заявила в середу, четвертого грудня, що має намір домагатися імпічменту президента країни на тлі ситуації навколо запровадження та скасування воєнного стану в країні. У партії додали, що висунуть звинувачення у антидержавному заколоті проти президента, міністрів оборони та внутрішніх справ, а також «ключових військових і поліцейських фігур.

 

Тим часом, співробітники адміністрації президента Південної Кореї масово заявили про бажання подати до демісії. Як уточнює південнокорейське інформагентство Yonhap, серед інших такі звернення написали радник з національної безпеки Сін Вон Сік, а також голова адміністрації президента Чон Чжин Сок.

 

Військовий стан південнокорейський президент запровадив після проведення Демократичною партією, яка контролює парламент, законопроєкту про скорочення бюджету на рекордні 4,1 трлн (близько $3 млрд). Цьому також передували плани провести імпічмент державного аудитора та головного прокурора Південної Кореї. Президент звинуватив опозицію у підготовці усунення його від влади, у створенні хаосу в країні та скороченні ключових бюджетних коштів.

04.12.2024

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