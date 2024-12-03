У Південній Кореї запроваджено воєнний стан.

Заборонена діяльність парламенту і політичних партій.

 

 

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану в країні з метою «викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок». Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Голова держави пояснив своє рішення внутрішньополітичними проблемами: наміром опозиції створити хаос у країні.

 

«Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безпринципні пропівнічнокорейські антидержавні сили, які посягають на свободу і щастя нашого народу та конституційний порядок», – заявив Юн Сок Йоль.

 

Під час екстреної наради з урядом, що відбулася раніше, президент заявив про спроби проведення проти нього процедури імпічменту. На сайті телеканалу YTN  опубліковано текст звернення президента до нації, в якому він звинувачує опозицію в тому, що та паралізує роботу держави, намагаючись влаштувати імпічмент ключових урядових фігур та чиновників. За його словами, з моменту інавгурації уряду Національні збори пригрозили імпічментом 22 державним службовцям, зокрема кільком прокурорам, міністру внутрішніх справ та міністру оборони.

 

«Це явний антидержавний акт, який зневажає конституційний порядок вільної республіки Корея і руйнує легітимні державні інститути, встановлені конституцією та законами, намагаючись спровокувати громадянську війну», – заявив Юн Сок Йоль.

 

Міністерство оборони країни провело нараду командувачів усіх видів збройних сил та наказало посилити боєготовність військових частин. Військове відомство пояснило, що під час воєнного стану діяльність парламенту та політичних партій буде припинена, а ЗМІ та видавництва перебуватимуть під контролем військового командування.

 

«Заборонено діяльність Національних зборів, місцевих рад, політичних партій та об'єднань. Заборонено всю політичну діяльність, включно з протестами. Порушники встановлених правил можуть бути заарештовані», – йдеться у заяві військового керівництва Південної Кореї.

 

Попри заборону, опозиційна президентові Демократична партія, яка контролює більшість у парламенті, скликала екстрене засідання депутатів. Голова партії Лі Чже Мен заявив, що запровадження військового стану незаконне і суперечить конституції.

 

Цікаво, що навіть лідер правлячої партії «Сила народу» Хан Дон Хук назвав рішення президента та свого однопартійця помилкою та пообіцяв «разом з народом» скасувати його.

03.12.2024

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