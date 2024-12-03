1014-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:35 Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України – міністра національної єдності України, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосувало 237 нардепів.

14:00 У НАТО нема консенсусу щодо швидкого запрошення України в Альянс, пише Reuters з посиланням на джерела. За словами джерел, потрібні будуть "тижні та місяці, щоб досягти консенсусу". Водночас зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу 3 грудня буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона мала найсильнішу можливу позицію наступного року "під час імовірних переговорів".

13:25 Повернення Криму наразі неможливе військовим шляхом через недостатність сил, заявив Зеленський. Президент зазначив, що деокупацію півострова можна досягнути дипломатичними засобами, і Україна має посилити свої позиції, щоб гарантувати тривалу безпеку і запобігти новій агресії з боку Росії.

12:50 Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результати першого туру президентських виборів, пише Digi24. Зазначається, що другий тур відбудеться 8 грудня, до якого пройшли кандидат від Консервативної партії Келін Джорджеску та представниця Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі.

12:15 Командування американських військ використовувало гарячу лінію для зв'язку з Росією через ситуацію в Сирії, щоб гарантувати, що ми маємо відкриті канали зв'язку, повідомив представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

12:10 Шведське управління пошти і телекомунікацій минулої неділі зафіксувало два пошкодження інтернет-кабелю Global Connect на території Фінляндії: одне - в місті Еспоо, інше - в муніципалітеті Віхті. На даний час одне пошкодження усунуто. Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що фінська поліція підозрює умисне пошкодження кабелю. У Global Connect також підтвердили цю інформацію, повідомивши, що невідомі порушили цілісність кабелю у двох різних місцях.

11:50 Росія розпочала виведення кораблів із військово-морської бази в сирійському Тартусі після швидкого просування Сирією повстанців-ісламістів, яких не може стримати армія президента Башара Асада, повідомляє Naval News. Вчора вранці «Ельня», який важливий для підтримки російських сил у Середземному морі, залишив Тартус. Разом із ним базу могли залишити інші кораблі.

Військово-морська база в Тартусі на середземноморському узбережжі Сирії є стратегічним об'єктом для Росії. Військово-морський флот СРСР базувався в цьому місці з 1971 року, але після розпаду країни кораблі були виведені. Російські військові повернулися в Тартус 2012 року, коли Москва вирішила втрутитися в громадянську війну в Сирії та виступила на боці президента Башара Асада. Перед вторгненням в Україну Росія посилила свою військову присутність у Тартусі, щоб протистояти авіаносцям НАТО в Середземному морі. Загалом військово-морське угруповання Росії в Сирії налічує п'ять кораблів і один підводний човен. До їхнього числа входять два фрегати класу «Адмірал Горшков», один фрегат класу «Адмірал Григорович», покращений підводний човен класу «Кіло» і два допоміжних судна. Якщо Росія вирішить зберегти за собою базу в Тартусі, їй доведеться відправити туди велике підкріплення, але на його перекидання підуть тижні.

11:00 Станом на 6:00 рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж в цей же час вчора, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці – на 6% більшим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина такого суттєвого збільшення — застосування меншого обсягу заходів обмеження.

10:55 Вночі Росія здійснила чергову дронову атаку на українську енергосистему. Внаслідок влучання в енергооб’єкт у Тернопільській області тимчасово знеструмлювались побутові споживачі і критична інфраструктура регіону, повідомили в Укренерго, зазначивши, що всі споживачі вже заживлені.

10:20 На Харківщині, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл, повідомили в Генштабі ЗСУ. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Однак, українські захисники, за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА, вибили противника з плацдарму. Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони.

10:10 Вночі уламками збитих російських БПЛА в Київській області пошкоджено чотири житлових будинки, автомобілі та прибудинкове господарство, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

277,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

111,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

509,7% автомобільної техніки (з них 7,5% за минулий тиждень),

680,8% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 35 авіаударів, задіяв три ракети та скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 141 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Линове Сумської області; Глушківка Харківської області; Даченське, Курахове, Андріївка, Успенівка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів. Минулої доби ворог одинадцять разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів. Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру. Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони відбили 67 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка. В районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя на Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій. На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляй Поле. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. Неподалік острова Козацький на Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, ворог успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 14 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та вчинив 381 артилерійський обстріл, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1780 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 22 бойових броньованих машини, 23 артилерійських системи, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 60 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:30 Вночі (з 22:00) з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово РФ росіяни атакували 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 09:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. 1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

За минулі сім днів було збито 273 із 544 запущених по Україні БПЛА, ще 263 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:25 Канцлер Німеччини Олаф Шольц після свого візиту до Києва затвітував:

“Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо поруч з українським народом - так довго, скільки це буде потрібно”.

09:20 Російський дрон влучив в об’єкт критичної інфраструктури в Тернополі, в частині міста відсутнє електропостачання, повідомив міський голова Сергій Надал.

09:15 Україна, котра має за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, не погодиться на жодні альтернативи, сурогати або замінники повноправного членства України в НАТО, ідеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму:

"Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії РФ як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна не раз намагалася ініціювати. Порушення Росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, який підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння... Невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій спричинило катастрофічне зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн та регіонів, зокрема Європи, євроатлантичного простору, Центральної та Південно-Східної Азії, Близького Сходу, а також міжнародного світу та безпеки загалом. Сьогодні Будапештский меморандум є памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень. Він має слугувати нагадуванням нинішнім лідерам країн євроатлантичної спільноти про те, що розбудова європейської архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал. Ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася Москва. Ця помилка має бути виправлена. Україна має отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру та безпеки."

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракет на борту нема, повідомивли у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Знані голоси в російському інформаційному просторі продовжують наголошувати на тому, що президент Росії Путін не зацікавлений у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, що призведе до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

• Збільшення внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість безпілотників, які вона використовує в ударних пакетах по Україні, але українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби дозволяють українським військам більш ефективно реагувати на російські ударні пакети.

• Кремль продовжує докладати зусиль для мінімізації соціальних наслідків війни для російського населення, водночас негласно перезавантажуючи орієнтири для того, що Кремль спочатку визначив як перемогу в Україні.

• Прокремлівські російські оператори Telegram-каналів продовжують чинити опір зусиллям російського уряду щодо деанонімізації російських акаунтів у соціальних мережах.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Часів Яру, а російські війська - біля Торецька, Покровська та Курахового.

• Російське військове командування зосереджується на підготовці додаткових російських сил і вдосконаленні тактичних штурмових операцій російських військ.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: