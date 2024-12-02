Правлячі соціалдемократи перемагають на парламентських виборах в Румунії.

Загалом за підсумками виборів до парламенту пройшли сім партій.

Соціалдемократична партія святкує перемогу

Урядова Соціалдемократична партія (PSD) перемагає на парламентських виборах у Румунії, які відбулися в неділю, першого грудня. Про це повідомив румунський інформаційний порати Agerpres. За результатами підрахунків 99,13% виборчих бюлетенів, вкинутих на голосуванні за Палату депутатів, соціалдемократи заручилися підтримкою 22,37% румунів, які взяли участь у голосуванні.

Загалом сім політичних партій подолали виборчий бар'єр, а отже будуть репрезентовані у новому скликанні парламенту Румунії.

На другій позиції опинився ультраправий «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) з 17,83 відсотками голосів.

Третє місце завоювала правоцентристська Націонал-ліберальна партія, за неї проголосувало 13,49 відсотка румунських виборців.

Соціалдемократична партія займає також перше місце в електоральному змаганні за Сенат з 22,77% голосів. Загалом трійка лідерів і у вищій палаті залишилася такою ж самою. На другому місці ультраправий «Альянс за об'єднання румунів» з 18,14%, а на третьому – Національна ліберальна партія з 14,43%.

У двопалатному парламенті також будуть представлені: «Союз порятунку Румунії» (USR), партія «SOS Румунія» (S.O.S Ro), «Демократичний союз угорців Румунії» (UDMR) та «Партія молодих людей» (POT).

Нагадаємо, що минулого тижня у Румунії відбувся перший тур виборів президента країни. На лідерську позицію вийшов 62-річний Келін Джорджеску (Călin Georgescu), який балотувався як незалежний кандидат. До 2022 року він був членом ультраправого «Альянсу за об'єднання румунів». Він набрав 22,9% голосів. На друге місце вийшла лідерка ліберального «Союзу за порятунок Румунії» 52-літня Елена Ласконі (Elena Lasconi). За неї проголосувало 19,17 відсотка румунів, які взяли участь у виборах. Тож ці два кандидати змагатимуться за президентську посаду в другому турі, який відбудеться восьмого грудня.