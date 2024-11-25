На виборах президента Румунії лідирує ультраправий критик НАТО Джорджеску.

У другому турі він змагатиметься з проєвропейською лібералкою Еленою Ласконі, яка виступає за допомогу Україні

 

 

                       Ласконі, Джорджеску

 

62-річний ультраправий кандидат Келін Джорджеску (Călin Georgescu) перемагає у першому турі виборів президента Румунії, який відбувся у неділю, 24 листопада. Про це повідомила румунська інформаційна аґенція Agerpres з покликом на дані центрвиборчкому. За результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів (включно з бюлетенями, отриманими зі закордонних виборчих дільниць) Джорджеску набрав 22,95% голосів.

 

Другу позицію у перегонах займає лідерка ліберального «Союзу за порятунок Румунії» 52-літня Елена Ласконі (Elena Lasconi) За неї проголосувало 19,17 відсотка румунів, які взяли участь у виборах. Тож ці два кандидати змагатимуться за президентську посаду в другому турі.

 

На третьому місці опинився чинний прем'єрміністр, лідер Соціал-демократичної партії 56-літній Марчел Чолаку (Marcel Ciolacu) з 19,15% голосів.

 

Джордже Сіміон (George Simion) – голова націоналістичного «Альянсу за об'єднання румунів», який виступає за приєднання Молдови до Румунії, посів четверте місце з 13,87%.

 

Електоральна фреквенція становила 52,6%. Другий тур президентських виборів відбудеться восьмого грудня – через тиждень після парламентських виборів у Румунії.

 

 

Лідер перегонів Келін Джорджеску раніше теж був членом «Альянсу за об'єднання румунів», але згодом залишив партію. У виборах він брав участь як незалежний кандидат. Джорджеску висловлює стриману позицію щодо участі Румунії в НАТО, виступає за нормалізацію відносин із Росією та критикує військову допомогу Україні. За це деякі румунські ЗМІ називають його «проросійським політиком».

 

Елена Ласконі – мерка невеликого містечка Кімпулунга та колишня журналістка. Вона підтримує збільшення витрат на оборону та продовження допомоги Україні у її боротьбі з російською аґресією. «Якщо Україна поступиться територією, Путін не зупиниться. Ми маємо допомогти Україні виграти цю війну», – говорила вона.

25.11.2024

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