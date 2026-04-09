Опозиційна партія «Тиса» може отримати дві третини місць в парламенті Угорщини.

Такими є результати останніх опитувань авторитетної соціологічної агенції Medián.

 

                     Петер Мадяр

 

Угорська опозиційна партія «Тиса», очолювана Петером Мадяром (Peter Magyar), має всі шанси отримати переважну більшість в парламенті країни. Як засвідчують результати опитування громадської думки, проведені останнім часом соціологічною агенцією Medián, опозиціонери можуть здобути навіть дві третини місць у законодавчому органі, що дозволить їм вносити зміни до конституції та до ключових законів, необхідних для розблокування фондів Європейської Унії. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.  

 

Ветеран-прем'єр-міністр Віктор Орбан та його партія Fidesz, згідно зі свіжою соціологією, стикаються з найбільшим проблемами для свого правління за 16 років. За оцінкою, заснованою на аналізі п'яти останніх опитувань громадської думки, проведених Medián, наприкінці лютого та в березні, «Тиса» може отримати від 138 до 142 депутатських мандатів зі 199. Fidesz отримає від 49 до 55 місць. Евентуальний союзник урядової політичної сили – ультраправа партія «Наша Батьківщина» (Mi Hazank), за оцінками соціологів, отримає лише п'ять або шість місць.

 

Для простої більшості в парламенті Угорщини потрібно володіти сотнею мандатів, для конституційної більшості партії достатньо мати 133 місця.

 

 

Партія Fidesz диспонувала більшістю у дві третини голосів протягом більшої частини свого правління з 2010 року та використала цю владу для затвердження змін до конституції й ухвалення суперечливих законів, включно зі законом про вибори.

 

Medián – це провідна незалежна угорська компанія з дослідження громадської думки та ринку, заснована ще 1989 року. Вона вважається однією з найнадійніших у країні, бо завжди демонструвала найточніше прогнозування в Угорщині. Згадані п'ять опитувань громадської думки були  проведені трьома окремими колцентрами. Загальна вибірка становила п’ять тисяч осіб.

 

Водночас деякі опитування в Угорщині демонструють, що саме партія Орбана Fidesz перебуває на шляху до перемоги. Проте більшість експертів зауважують, що в даному випадку йдеться про соціологічні інститути, які мають фінансові або особисті зв'язки з правлячою партією.

 

09.04.2026

