Опозиційна «Тиса» впевнено перемогла на виборах в Угорщині.

За попередніми даними, вона здобула конституційну більшість у парламенті. Орбан вже привітав  «Тису» з перемогою.

 

 

Угорська опозиційна партія «Тиса», очолювана Петером Мадяром (Peter Magyar), впевнено перемагає на парламентських виборах в Угорщині. За результатами підрахунку 72,4 відсотка виборчих бюлетенів вона здобуває 53,45 відсотка голосів виборців. Про це повідомляє угорський інформаційний портал Telex з покликом на дані Національного виборчого бюро.

 

Урядова партія Fidesz заручилася підтримкою лише 37,92 % виборців.

 

За ультраправу партію «Наша Батьківщина» (Mi Hazank) проголосували 5,99 відсотка угорців.

 

Демократична коаліція і Партія двохвостого пса здобули лише по відсотку голосів виборців, отже не змогли подолати виборчого бар’єру.

 

 

Згідно з попередньою калькуляцією, партія Петера Мадяра диспонуватиме 138 мандатами, Fidesz – 54, а «Наша Батьківщина» матиме 7 місць. Отже «Тиса» фактично володітиме конституційною більшістю в парламенті.

 

Петер Мадяр написав на своїй сторінці у Facebook, що прем’єр-міністр Віктор Орбан вже привітав його телефонічно з перемогою.

 

Згодом і сам Орбан виступив з короткою промовою, в якій визнав поразку своєї партії. «Результати виборів ще не остаточні, але вони зрозумілі й очевидні. Результати виборів болючі для нас, але вони очевидні: нам не дали можливості керувати. Я привітав партію-переможницю», – сказав він.

 

Також варто звернути увагу на рекордну електоральну фреквенцію в Угорщині, яка перевищила 77%. Як зазначають політичні коментатори, такої виборчої активності не було зафіксовано за всю історію країни.

 

12.04.2026

Великдень на старій листівці
Ірина Криворучка
З нагоди Великодня Музей Соломії Крушельницької представив тематичну цифрову добірку великодніх поштівок першої чверті ХХ століття. Вона доступна на платформі «Львівський музичний музей».
12.04.26 | | Штука
«Парсифаль» для початківців: нова версія Земперопери
Аделіна Єфіменко
Традиційно представлений на провідних сценах до Пасхальних Свят «Парсифаль» цьогоріч у Дрездені мав українського співака Олександра Пушняка в головній ролі Амфортаса. Уже сам цей факт викликає захоплення.
11.04.26 | | Штука
Дивовижні пригоди Нільса Гольгерсона в Україні
Віталіна Маслова
Ми таки зможемо розгорнути справжню «Неймовірну подорож Нільса Гольгерсона через усю Швецію». І реальність подіє на нас магічним чином
09.04.26 | | Штука
Людина, яка творила Львів
​Ірина Мартин
Є люди, які живуть так змістовно, що впливають на світ, який їх оточує, творять свій мініпростір, своє середовище, змінюючи його на краще. Пам'яті Маркіяна Коссака.
09.04.26 | | Галичина
Веснянки в музичному музеї
13 та 19 квітня о 18:00 Музей Соломії Крушельницької у Львові запрошує на особливу подію — веснянкове музичне дійство, що відбуватиметься у світлі Великоднього часу.
09.04.26 | | Штука
Августдорф
Андрій Бойда
Через 110 років у Снятині, у крайній східній точці Івано-Франківщини – на території колишньої німецької колонії – знову лунали російські вибухи...
08.04.26 | | Минуле
Час великодній весінний
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Деревця моцуютци, розвиваються, в цвіток біленький убираютси. Скоро веснованє у людий гірських, садитимуть грядки і городи, по Велицідню завесновуватиси.  
08.04.26 | | Дискурси
«За межею» у ZAG Studio
Назва виставки апелює до досвіду переходу – тієї межі, де митець стає воїном, а згодом намагається повернутися до творчості. Експозиція об'єднує роботи митців, які свого часу поставили мистецтво на паузу, залишивши майстерні заради війни.
08.04.26 | | Штука

