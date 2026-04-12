Опозиційна «Тиса» впевнено перемогла на виборах в Угорщині.

За попередніми даними, вона здобула конституційну більшість у парламенті. Орбан вже привітав «Тису» з перемогою.

Угорська опозиційна партія «Тиса», очолювана Петером Мадяром (Peter Magyar), впевнено перемагає на парламентських виборах в Угорщині. За результатами підрахунку 72,4 відсотка виборчих бюлетенів вона здобуває 53,45 відсотка голосів виборців. Про це повідомляє угорський інформаційний портал Telex з покликом на дані Національного виборчого бюро.

Урядова партія Fidesz заручилася підтримкою лише 37,92 % виборців.

За ультраправу партію «Наша Батьківщина» (Mi Hazank) проголосували 5,99 відсотка угорців.

Демократична коаліція і Партія двохвостого пса здобули лише по відсотку голосів виборців, отже не змогли подолати виборчого бар’єру.

Згідно з попередньою калькуляцією, партія Петера Мадяра диспонуватиме 138 мандатами, Fidesz – 54, а «Наша Батьківщина» матиме 7 місць. Отже «Тиса» фактично володітиме конституційною більшістю в парламенті.

Петер Мадяр написав на своїй сторінці у Facebook, що прем’єр-міністр Віктор Орбан вже привітав його телефонічно з перемогою.

Згодом і сам Орбан виступив з короткою промовою, в якій визнав поразку своєї партії. «Результати виборів ще не остаточні, але вони зрозумілі й очевидні. Результати виборів болючі для нас, але вони очевидні: нам не дали можливості керувати. Я привітав партію-переможницю», – сказав він.

Також варто звернути увагу на рекордну електоральну фреквенцію в Угорщині, яка перевищила 77%. Як зазначають політичні коментатори, такої виборчої активності не було зафіксовано за всю історію країни.