На виборах у Болгарії впевнено перемагає коаліція проросійського експрезидента Радева.

На дострокових парламентських виборах у Болгарії впевнено перемагає коаліція «Прогресивна Болгарія» на чолі з колишнім президентом, євроскептиком і прихильником Росії Руменом Радевим. Не виключено, що їй вдасться здобути абсолютну більшість у парламенті. Про це повідомляє болгарська газета Dnes.

За попередніми даними на ранок 20 квітня, оприлюдненими Центральною виборчої комісією Болгарії після підрахунку 60% бюлетенів «Прогресивна Болгарія» отримує 44,6% голосів. Це навіть більше, ніж демонстрували результати екзитполів. Наприклад, одне з опитувань виборців на виході з дільниць, проведених компанією Alpha Research, показували, що за «Прогресивну Болгарію» проголосували 37,5% громадян, інша компанія Market Links давав їй 38,9%.

Друге місце, згідно з попередніми даними, дісталося коаліції партії «Продовжуємо зміни» та руху «Демократична Болгарія». За неї проголосувало 14,3 відсотка виборців.

Центристська проєвропейська коаліція ГЕРБ-СДС колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова здобув третє місце з результатом 13 відсотків.

Ще до парламенту проходить такі партії: «Рух за права та свободи» (5%) і «Відродження» (4,6%).

62-річний Румена Радева, який скоріш за все стане новим прем’єр-міністром Болгарії, завжди вважався євроскептиком і проросійським політиком. Він робив заяви проти санкцій щодо Росії, зустрічався з російськими діячами та загалом дистанціювався від загального проукраїнського курсу уряду країни, перебуваючи на посаді президента. Радев закликав Україну поступитися частиною території заради миру. У Києві йому неодноразово відповідали про неприйнятність такого плану.

Вже після оголошення попередніх результатів Радев виступив з промовою, де заявив, зокрема, про місце Болгарії у Євроунії та про те, що Європа має змінитись. «Хочу запевнити, що Болгарія докладе зусиль до того, щоб залишитися на європейському шляху, але, повірте, сильна Болгарія у сильній Європі вимагають критичного мислення та прагматизму. Особливо у будівництві нової архітектури безпеки та вкладанні великих зусиль у відновлення промислової потужності та конкурентоспроможності. У цьому буде головний внесок Болгарії у її європейську місію», – зазначив Радев.

Ще ранше Радев заявляв, що вибудовуватиме з Москвою відносини, засновані на прагматизмі, а також пообіцяв, що не блокуватиме допомогу Україні на рівні ЄУ.

Вибори в Болгарії проводяться вже увосьме за останні п'ять років. Остання урядова коаліція проіснувала майже рік, доки протести проти нового бюджету та корупції не змусили її піти у відставку у грудні.