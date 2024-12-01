Пролегомени створення ордену Героїв Небесної сотні

1 грудня 2013 року після побиття студентів у Києві, які маніфестували за европейське майбутнє України, вибухнула Революція Гідності. Це було перше силове протистояння суспільства і режиму. На жаль, за здобуття Гідності прийшлося заплатити сотнею невинно убієнних на Майдані — згодом їх назвали Небесною Сотнею.

Після Майдану Гідності і навіть після анексій ряду територій України російською федерацією постало питання збереження духу народу, пам’яті про героїв Революції Гідності та відзначення їхньої пожертви во ім'я України. Виникла ідея створити державний Орден, який мав би і вшанувати полеглих, і полегшити долю їхніх рідних. Звернулись до спеціалістів у справі проєктування Орденів — до фалеристів. Але спершу — про саму науку з мало кому відомою назвою фалеристика.

Фалеристика є допоміжною історичною наукою. Її первинне покликання — фіксувати у матеріальній формі у вигляді орденів, відзнак, офіційних та громадських церемоній, статутів нагород та відзначень визначальні поворотні моменти світової та національних історій. А також фалеристика як практика має метою через нагородження та заохочення достойних вчинків та осіб сприяти продовженню високоморальних відносин та поступків у суспільстві. Це — в ідеалі. Однак дуже часто вона трактується як знання про нагородну біжутерію і навіть стає жертвою простацької гонитви за нагородами, ба навіть практики їх продажу та купівлі.

Однак наша історія ордену Героїв Небесної сотні не про те. Вона розпочалася дуже давно – більше ста років тому, коли мало кому у світі відомий український народ разом з иншими такими ж забутими в історії народами, як-от естонці, латиші, литовці та всякі инші чехи, раптом заявили свої претензії на самостійність та державність. Ба, більше — вони підтвердили рішучість своїх претензій на полі бою, не шкодуючи своєї крові.

Саме після Першої світової війни насправді і появилися перші офіційні державні нагороди цих держав. Не всі держави встояли у цій боротьбі, як-от Українська Народна Республіка з столицею у Києві і Західноукраїнська Народна Республіка з столицею у Львові. Тай нагороди цих держав головно залишилися лише проєктами. Однак ці проєкти було матеріалізовано вже після поразок як ветеранські чи еміграційні ордени та нагороди УНР та ЗУНР.

ЗУНР з огляду, що вона постала на уламках Австро-Угорської імперії, значною мірою в своєму державотворенні, а отже й у фалеристиці, опиралася на свою поставстрійську спадщину, яку поєднувала з суто українською традицією. Так у серпні 1928 року для воїнів Української Галицької Армії Колегія старшин (25 осіб) встановила Пропам’ятну воєнну відзнаку Української Галицької Армії (Галицький Хрест).

1. Пропам’ятна воєнна відзнака Української Галицької Армії (Галицький Хрест)

Нагорода органічно поєднала традиційний український хрест — рівнораменний грецький хрест, на завершеннях променів якого в округлих чи квадратних «іконках» зображалися символи Священної містерії чи Священної історії, як-от Агнець з хрестом на верхньому рамені як символ Христа, Пелікан, що своєю кров'ю годує пташенят, як символ Христа, що викупив своєю кров'ю християн на лівому рамені, Лев як знак коліна Давидового, з якого походить Христос, — справа, і Марія як Матір Божа на нижньому рамені. Звісно, є й инша іконографія, однак назагал вона збігається. У Галицькому Хресті, звісно, немає цієї багатої іконографії, однак форма відзнаки відсилає до неї.

2. Традиційний український хрест на похованнях у Суботові, Черкащина

Натомість всередину цього хреста вписаний золотий подвійний головчастий хрест чи Антонієвский чотиричасний, що близький до Єрусалимського хреста, який в австрійській, а теж папській фалеристичній традиції часто використовувався і використовується до сьогоднішнього дня. Або ж у французькій традиції він відомий як croix potencée, а німецькій як — Kruckenkreuz, що перекладається як «миличний хрест».

У геральдичній літературі XIX століття миличний хрест як «єрусалимський хрест» знаний через його появу в гербі Єрусалимського королівства. Назва єрусалимський хрест частіше дається більш складному символу, що складається з великого грецького хреста або миличного хреста в оточенні чотирьох менших грецьких хрестів, які символізують п'ять ран Христа. Тут ми не маємо забувати, що галичани були і є головно греко-католиками — тобто християнами як грецької, так і латинської традицій.

3. Єрусалимський хрест

При цьому миличний хрест дуже активно використовувався у міжвоєнний час на поавстрійських територіях саме для створення ветеранських відзнак.

Однак звідки він взявся власне в Австрії і, відповідно, в набагато пізнішій українській галицькій традиції? Використання єрусалимського хреста пов'язане з титулом короля Єрусалиму, який перейшов від королів Кіпру до ряду королівських родин Європи в кінці Середньовіччя, зокрема королів Неаполя та Савойського дому, через Людовіка II Неапольського (Ludwik II de Valois, 1377–1417) до Лотаринзького дому, через завоювання Неаполя до Арагонської династії, а через Франциска I (Franz Stephan von Lothringen, 1708–1765 ) — до імператорів Австрії Габгзбурзької династії.

1924 р. миличний хрест був використаний як національний символ Австрійської Першої Республіки. Це були непрості часи, коли ставали на ноги і більшовизм, і нацизм. В консервативній Австрії цей хрест служив контрсимволом як для свастики, так і серпа і молота, він був водночас і антинацистським, і антикомуністичним. Ми не знаємо, чи враховували це творці Галицького хреста як відзнаки УГА. Цілком можливо. Бо тоді вся Центральна Європа була розіпнута між цими двома тоталітарними ідеологіями та режимами.

Такими дивними шляхами миличний хрест з Єрусалимського королівства примандрував до Галичини 1920-х років.

Разом з тим миличний хрест став традиційною відзнакою різноманітних комбатантських організацій українських військових формувань та Української повстанської армії, яка майже два десятиліття вела боротьбу з нацистами та більшовиками.

4. Комбатантська відзнака

Про ці відзнаки та її спадкоємців давно б забули, якби в процесі розвалу СССР в 1991 році у європейську історію, яку слід бачити не як стан, а як процес, раптом не ввірвалися все ті ж майже невідомі естонці, латиші, литовці, ну й українці. Спочатку стабілізована і глибоко спляча у своєму добробуті Европа майже не зауважували цих дивних утворень на скрайку своїх кордонів. Перша українська революція — Революція на граніті 1990 року — світом була майже не зауважена. Однак Помаранчева революція 2004 року сколихнула не те що оспалою Европою, а й цілим світом. Тим більше, що це не була остання українська революція. Революція Гідності 2013–2014 років змусила світ згадати про каскад французьких революцій, які розпочалися Великою французькою революцією 1789 року, коли Старий порядок (Ancien Régime) у всій Европі було скинуто, а потім Наполеонівська епопея змінила не лише Францію, а і всю Европу, а може й світ.

Ми не будемо впадати в українську мегаломанію, однак каскад українських революцій, а тепер ще й російсько-українська війна 2014 року і її ескалація 2022 року, як і Французька революція, зламали світопорядок. Світ, що існував до 24 лютого 2022 року, впав і зарухався. Російська імперія у своїй останній формі на наших очах згасає. Хоча це ще довга історія.

Тому всі ці три революції в Україні та російсько-українська війна мають загальносвітове значення. А, отже, самі події і ті, хто до неї спричинився, якнайбільше відповідають праву бути увічненими в анналах історії — а також і фалеристики.

Звісно, що ветерани Революції на граніті не мали шансів зафіксувати свій чин у формі якихось відзнак — то був буремний час і було не до того. Може, колись час і прийде...

Учасники Помаранчевої революції теж не сподобилися такої честі. Було випущено кілька партійних відзнак, які радше нагадували партійну біжутерію.

Натомість коли під час Революції гідності дійшло до масового (як ми тоді розуміли) публічного розстрілу протестантів, то це потрясло суспільством, і після перемоги Революції постала проблема вшанування полеглих.

26 червня 2014 року Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради України як невідкладний для позачергового розгляду законопроєкт «Про внесення змін до статті 7 Закону України „Про державні нагороди України“», яким було запропоновано увічнити пам'ять полеглих під час Революції Гідності шляхом встановлення на їх честь нового ордена Героїв Небесної сотні.

23 липня 2014 року, після набуття чинності законом «Про внесення змін до статті 7 Закону України „Про державні нагороди України“», Міністерством культури України був оголошений всеукраїнський конкурс на кращий ескіз знака ордена Героїв Небесної сотні. Термін проведення конкурсу — з 23 по 28 липня 2014 року. Автором ідеї щодо форми знака став я.

Благо, що на той момент у мене вже був чималий досвід створення пропам’ятних відзнак, які встановлювала Львівської обласної ради, як-от «100-річчя Романа Шухевича», «80-річчя від дня проголошення ЗУНР», «100-річчя Степана Бандери», «100-річчя від дня проголошення ЗУНР», «Пам'яті блаженного священномученика отця Омеляна Ковча 1884–1944», «20-річчя Львівської обласної ради народних депутатів першого демократичного скликання». В частині з них я прив’язувався до фалеристичної традиції Пропам’ятної воєнної відзнаки Української Галицької Армії (Галицького Хреста) та миличного хреста.

5. Відзнака «100-річчя Романа Шухевича»

6. Відзнака «80-річчя від дня проголошення ЗУНР»

7. Відзнака «100-річчя Степана Бандери»

8. Відзнака «100-річчя від дня проголошення ЗУНР»

Зрештою, традиція використання миличного хреста для створення ветеранських відзнак має своє продовження і сьогодні. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний встановив систему нагород Головнокомандувача ЗСУ, де на основі миличного хреста було започатковано ветеранську відзнаку «Воля та Гідність»

9. Відзнака «Воля та Гідність»

Конкурсні вимоги до знака ордена були такими:

• знак ордена не повинен відтворювати існуючі державні нагороди України та іноземних держав;

• у знаку ордена не може використовуватися символіка політичних партій та громадських організацій України;

• знак ордена повинен передбачати кріплення до стрічки для носіння знака ордена на грудях або на шиї (на розсуд учасника Конкурсу);

• розмір знака ордена в натуральну величину не може перевищувати 45 мм у ширину для знака ордена, що носиться на грудях, і 60 мм у ширину для знака ордена, що носиться на шиї. Ширина стрічки для знака ордена, що носиться на грудях, має становити 28 мм, для знака ордена, що носиться на шиї, — 45 мм;

• знак ордена може передбачати замінники для повсякденного носіння: мініатюру, планку та розетку;

• знак ордена не повинен потребувати використання для його виготовлення дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів, а також їх імітацій (стразів).

Тарас Возняк та Костянтин Ковалишин розробили проєктну пропозицію, яка включала кілька ступенів ордена — включаючи з нашийним та мініатюрою. На жаль, конкурсна комісія спростила пропозицію до нагрудного знака на стрічці.

Проєктні пропозиції ордена Героїв Небесної сотні

За результатами конкурсу переможцями стали Тарас Возняк та Костянтин Ковалишин як автор дизайну ордена.

29 серпня 2014 року Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб, які нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні», яким передбачається доповнення переліку осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особами, які нагороджені орденом Героїв Небесної сотні, встановлення нагородженим пенсії за особливі заслуги перед Україною та надання їм та їхнім родинам відповідних пільг. Верховна Рада України ухвалила Закон 2 вересня 2014 року.

3 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко указом № 844/2014 «Про орден Героїв Небесної сотні» затвердив Статут та малюнок ордена Героїв Небесної сотні — державну нагороду України для відзначення осіб «за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України».

Знак ордена Героїв Небесної сотні виготовляється зі срібла і має форму прямого рівностороннього хреста з однаковими основами на його кінцях (хрест-потент). Хрест покритий напівпрозорою блакитною емаллю, зі срібною облямівкою по периметру. У центрі хреста — зображення небесного воїна в обладунках з мечем та щитом. Святий архістратиг Михаїл був патроном України та міста Києва. Саме на свято святого Михаїла 21 листопада за старим стилем і розпочалися дві українські революції — Помаранчева революція та Революція гідності. На знаку ордена обладунки та щит стилізовані під відповідні саморобні предмети спорядження учасників Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року). Усі зображення рельєфні. На зворотному боці знака ордена розміщений гасло Ордена рельєфними літерами «Свобода та Гідність» та вигравіровано номер знака.

10. Проєкт Ордену Героїв Небесної сотні

На жаль, реально Орденом Небесної сотні нагороджено дуже мало осіб — головно іноземців, які брали участь у Революції гідності. Причиною стало непорозуміння між родичами Героїв Небесної сотні та тодішнім Президентом України Петром Порошенком в річницю Дня Незалежності — родичі, не зрозумівши соціальної спрямованості Ордену, почали вимагати присвоєння Героям звання Герой України. Зрештою, одна відзнака не суперечить іншій — Героїв можна було нагородити обома відзнаками з передачею соціальних пільг родичам полеглих. Однак непорозуміння перетворилося на політичну помилку… Хоча ця перспектива відкрита — ніщо не заважає відзначити Героїв цим Орденом, була б політична воля та уява. Ну, і державне мислення, звісно…

А ось і указ Президента України «Про орден Героїв Небесної Сотні»:

Указ

Президента України

Про орден Героїв Небесної Сотні

Відповідно до статей 4 та 7 Закону України "Про державні нагороди України" постановляю:

1. Затвердити Статут ордена Героїв Небесної Сотні (додається).

2. Затвердити малюнок знака ордена Героїв Небесної Сотні (додається).

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ

3 листопада 2014 року

№ 844/2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 3 листопада 2014 року № 844/2014

СТАТУТ

ордена Героїв Небесної Сотні

1. Орден Героїв Небесної Сотні встановлено для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

2. Орденом Героїв Небесної Сотні нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

3. Нагородження орденом Героїв Небесної Сотні провадиться указом Президента України.

4. Нагородження орденом Героїв Небесної Сотні вдруге не провадиться.

5. Нагородження орденом Героїв Небесної Сотні може бути проведено посмертно.

6. Нагороджений орденом Героїв Небесної Сотні іменується лицарем ордена Героїв Небесної Сотні.

7. Представлення до нагородження орденом Героїв Небесної Сотні та вручення цієї державної нагороди провадиться відповідно до Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України , затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2003 року № 138.

8. Особі, нагородженій орденом Героїв Небесної Сотні, вручаються знак ордена, орденська книжка, футляр знака ордена.

9. Девіз ордена Героїв Небесної Сотні: "Свобода та Гідність".

10. Знак ордена Героїв Небесної Сотні виготовляється зі срібла і має форму прямого рівностороннього хреста з однаковими основами на його кінцях (хрест-потент). Хрест покритий напівпрозорою блакитною емаллю, зі срібною облямівкою по периметру. У центрі хреста - зображення небесного воїна в обладунках з мечем та щитом. Обладунки та щит стилізовані під відповідні саморобні предмети спорядження учасників Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року). Усі зображення рельєфні. На зворотному боці знака ордена розміщений напис рельєфними літерами "СВОБОДА ТА ГІДНІСТЬ" та вигравіруваний номер знака.

Розмір хреста ордена між протилежними його кінцями - 36 мм. Хрест ордена за допомогою кільця та вушка з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою блакитного кольору з жовтою повздовжньою смужкою посередині. Ширина стрічки - 28 мм, а ширина смужки - 3 мм. Розмір колодки: висота - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотній стороні колодки - застібка для кріплення знака ордена до одягу.

Планка хреста ордена Героїв Небесної Сотні являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою, як на колодці хреста ордена. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 24 мм.

11. Орден Героїв Небесної Сотні носиться з лівого боку грудей. За наявності у нагороджуваної особи орденів князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" III ступеня знак ордена Героїв Небесної Сотні розміщується після них.

За наявності в особи інших державних нагород України, нагород іноземних держав знак ордена Героїв Небесної Сотні розміщують перед ними.

Планка ордена Героїв Небесної Сотні розміщується після планки ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

12. Особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, повинні дбайливо ставитися до його схоронності. Нагородженому можуть бути видані дублікати знаків ордена, орденської книжки, якщо Комісією державних нагород та геральдики буде визнано, що втрата державної нагороди, орденської книжки сталася з причин, які не залежать від нагородженого.

13. У разі смерті нагородженого, якому за життя знак ордена Героїв Небесної Сотні та орденську книжку не було вручено, або у разі нагородження особи посмертно знак ордена та орденська книжка передаються в установленому порядку сім'ї такого нагородженого.

Після смерті нагородженого орденом Героїв Небесної Сотні, за наявності спадкоємців, знак ордена та орденська книжка залишаються у сім'ї померлого як пам'ять.

14. За згодою спадкоємців знак ордена Героїв Небесної Сотні та орденська книжка можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання музею. Знак ордена Героїв Небесної Сотні та орденська книжка передаються музею на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики за наявності відповідного клопотання музейного закладу.

15. У разі відсутності у померлого нагородженого орденом Героїв Небесної Сотні спадкоємців знак ордена та орденська книжка мають бути передані на зберігання до Державного управління справами.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 3 листопада 2014 року № 844/2014

МАЛЮНОК

знака ордена Героїв Небесної Сотні

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН