1012-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 За минулий тиждень, з 25 листопада по 1 грудня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1412 російських атак (позаминулого тижня – 1195), при цьому знищено 11390 російських військових (позаминулого – 9860): у середньому 8,1 за атаку (позаминулого – 8,3).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 342 (було 289) та на колишньому Новопавлівському (нині Курахівський та Времівський) напрямку – 467 (позаминулого тижня було 374).

12:20 Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі підрозділи перебувають в оточенні, зниклими безвісти в Сирії значаться сотні росіян, повідомили в ГУР ЗСУ. На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в арабській республіці ― генерала Кісєля, на його зміну вже прибув генерал Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017–2019 роках. На військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ РФ адмірал Моісєєв.

11:10 За тиждень РФ застосувала проти України понад 500 КАБ, 660 дронів і близько 120 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

11:05 За вчорашню добу в Бєлгородській області сталося відразу три випадки "позаштатного сходження" ФАБ-250 із російських літаків, дві з них впали в населених пунктах. Загалом відомо про 159 таких інцидентів.

10:30 До Києва прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта; це перший візит Каллас з моменту вступу на посаду.

10:10 Вночі (із 20:00) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ РФ росіяни атакували 78 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один – у повітрі.

За минулі сім днів було збито 346 із 739 запущених по Україні БПЛА, ще 376 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

277,1% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

111,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

507,0% автомобільної техніки (з них 7,9% за минулий тиждень),

679,1% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 224 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, крім того, задіяв для ураження 1682 дрони-камікадзе. Також здійснив 4271 артилерійський обстріл, з них 142 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки. На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки. Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд. Сили оборони за вчора відбили 54 атаки позицій наших військ на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми. На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Противник активно застосовує артилерію з території рф по районах українських населених пунктів. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Олександрівка Сумської області; Сеньківка, Семенівка, Блешня та Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області. Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 76 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:10 За минулі два тижні кількість ударів росіян керованими авіаційними бомбами зменшилась вдвічі (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Російські війська зранку знову атакували Київ ударними безпілотниками, тривога тривала приблизно півтори години, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівські чиновники відреагували на наступ сирійських опозиційних сил на територію, контрольовану сирійським режимом 29 і 30 листопада і висловили зацікавленість у використанні Астанського процесу для реагування на ситуацію, що склалася.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов під час свого неоголошеного візиту до Пхеньяна 30 листопада зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північ від Харкова, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Покровська, Курахового та Вугледара.

• Російські мілблогери продовжують критикувати погані рішення російського військового командування, а також слабку підготовку і дисципліну серед російського особового складу.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: