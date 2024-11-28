Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з прем'єром Кобахідзе.

Європарламент ухвалив резолюцію, де не визнає результатів останніх парламентських виборів у Грузії.

Іраклій Кобахідзе

Депутати парламенту Грузії під час голосування висловили довіру новому уряду на чолі з прем'єрміністром Іраклієм Кобахідзе та його програмою на найближчі чотири роки. Він пообіцяв перезавантажити відносини з Європейською Унією та США, а також «врегулювати конфлікт» з Росією. У засіданнях парламенту країни брали участь лише депутати від правлячої «Грузинської мрії». Опозиція результатів парламентських виборів не визнає та бойкотує засідання.

За затвердження нового складу уряду проголосували 84 депутати. Проти ніхто не висловився. У складі уряду Іраклія Кобахідзе всього три нові міністри — міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі (одна з найбільш прозахідно налаштованих грузинських дипломаток), керівник Міністерства юстиції Анрі Оханашвілі та міністр охорони навколишнього середовища та сільського господарства Давид Сонгулашвілі.

Представляючи парламенту політичну програму свого уряду, Іраклій Кобахідзе назвав головним пріоритетом зовнішньої політики перезавантаження відносин зі США та Євроунією. «Ви пам'ятаєте, що за минулі роки у нас були поважні складнощі в цьому, але все вказує на те, що найближчим часом можна буде перезавантажити відносини в обох напрямках», – запевнив Кобахідзе. Серед найважливіших завдань він зазначив «відновлення територіальної цілісності мирним шляхом».

Торкнувшись відносин із Москвою, Іраклій Кобахідзе заявив про необхідність дотримуватись «прагматичної політики». «Прагматична політика є одним із найважливіших інструментів для того, щоб ми зберегли мир та захистили наші стратегічні інтереси. Врегулювання конфлікту між Грузією та Росією залишиться, звичайно, одним із найважливіших пріоритетів», – пояснив прем'єр. При цьому він наголосив, що Тбілісі має свої «червоні лінії», які збережуться до кінця.

Тим часом Європейський Парламент ухвалив резолюцію, де не визнає результатів останніх парламентських виборів у Грузії та вимагає запровадити санкції проти лідерів «Грузинської мрії». Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge. 444 депутати Європарламенту підтримали резолюцію, 72 проголосували проти.



У резолюція під назвою «Посилення кризи демократії в Грузії після нещодавніх парламентських виборів та ймовірних фальсифікацій на виборах» також звучить заклик запровадити санкції проти почесного голови правлячої партії Грузії Бідзини Іванішвілі.



Крім того, у резолюції наголошується, що «повага основних прав має життєво важливе значення для виконання умов лібералізації візового режиму ЄУ», і міститься заклик до Єврокомісії та Ради ЄУ переглянути безвізовий статус Грузії з можливістю його припинення. Також у документі міститься вимога негайного звільнення колишнього президента Михеїла Саакашвілі.