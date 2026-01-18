Європарламент зупиняє ратифікацію митної угоди зі США.

Причиною цього стали тарифні погрози Трампа у «ґренландському кейсі».

Після погроз президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо введення додаткових 10-відсоткових мит на країни, які підтримують Ґренландію, Європейський парламент призупинив ратифікацію митної угоди зі США. Про це повідомило видання Politico з покликом на заяви голів трьох фракцій ЄП, у тому числі двох найбільших.

Угода між Європейською Унією і США була укладена в липні минулого року і запобігла трансатлантичній торговельній війні. Більшість європейських продуктів була обкладена 15-відсотковим митом, а сама ЄУ погодилася скасувати мита на деякі американські промислові товари та сільськогосподарську продукцію. Також Євроунія погодилася на інвестиції в американську економіку та закупівлю американських енергетичних ресурсів.

Першим заяву про заморозку ратифікації угоди опублікував лідер правоцентристської Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber). «Європейська народна партія підтримує угоду, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Ґренландії її затвердження наразі неможливе», – написав на порталі X голова найбільшої фракції в Європарламенті.

Такої ж думки дотримується і лідерка лівоцентристської групи «Прогресивний альянс соціалістів та демократів» Іраче Ґарсія Перес (Iratxe Garcia Perez). Вона заявила, що «в умовах імперіалістичних погроз президента США» Європарламент повинен негайно призупинити роботу над торговельною угодою. «ЄУ не піддасться залякуванню», – запевнила вона.

До них долучилися і ліберали з фракції Європарламенту «Оновлюючи Європу». «Погрози Дональда Трампа є неприйнятними. Настав час, щоб Євроунія перейшла від довіри до стримування», – написала голова фракції Валері Ає (Valérie Hayer).

Ці три групи творять переконливу більшість у Європейському парламенті, а це означає, що голосування щодо ратифікації, заплановане на 21 січня, не відбудеться. Більше того, деякі євродепутати виступають зі закликами, щоб Євроунія вдався до торговельної «базуки», тобто до заходів, яких вона ще ніколи не застосовувала і які мають вдарити по країнах, що чинять на неї економічний тиск. Це цілий спектр можливих заходів відплати, серед яких мита, блокування інвестицій або обмеження державних закупівель. Бо досі Євроунія робила ставку на діалог і не хотіла загострювати відносини зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп оголосив, що з першого лютого Сполучені Штати запровадять 10% мита щодо низки європейських країн через «питання Ґренландії». У своїй соцмережі Truth Social господар Білого дому написав, що ці країни платитимуть мита, доки не буде укладено угоду про передачу Ґренландії Сполученим Штатам.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола (Roberta Metsola) розкритикувала крок Трампа у своїй заяві в соціальних мережах. «Заходи проти союзників НАТО, оголошені сьогодні, не допоможуть гарантувати безпеку в Арктиці. Вони ризикують призвести до протилежного, підбадьорюючи наших спільних ворогів і тих, хто хоче зруйнувати наші спільні цінності та спосіб життя», – написала Мецола на платформі X.