Європарламент подає до суду на Єврокомісію.

Суперечка між двома інституціями ЄУ стосується питання патентів на технології.

 

                               Маріон Вальсманн

 

У вівторок, 25 листопада, Європейський Парламент схвалив судовий позов проти Єврокомісії у зв'язку з відкликанням пропозиції щодо високотехнологічних патентів, покликаної допомогти малим і середнім підприємствам у перемовинах з технологічними велетнями. Про це повідомила телекомпанія Euronews.

 

За ухвалення судового позову висловилися 334 євродепутати, в основному представники лівих і центристських політичних груп, тоді як 294 проголосували проти, а 11 утрималися. Відтак справу буде передано до Суду ЄУ, який контролює міжвідомчі питання.

 

Судовий позов стосується пропозиції щодо реформування стандартно-важливих патентів (standard-essential patents – SEP), висунутої Єврокомісією у 2023 році та відкликаної через два роки. Пропозиція була спрямована на реформування процесу SEP у країнах-членах Євроунії, вона стосується патентів на такі технології, як 5G, LTE та Wi-Fi. Наразі власники цих патентів зобов'язані видавати ліцензії на свої технології іншим компаніям на справедливих, розумних та недискримінаційних умовах.

 

Єврокомісія запропонувала підвищити прозорість та полегшити перемовини, поклавши відповідальність за це питання на Відомство з інтелектуальної власності Європейської Унії (European Union Intellectual Property Office – EUIPO). Цей крок допоміг би малим та середнім підприємствам домовитися з такими технологічними велетнями, як Nokia, Ericsson та Qualcomm, стверджують експерти-законодавці. Згідно з заявою Єврокомісії, пропозиція була згодом відкликана «через неможливість досягнення згоди», оскільки вона загрожувала «суттєвими економічними наслідками». Це рішення було ухвалено, незважаючи на те, що Єврокомісія визнала, що чинна система продовжує перешкоджати інноваціям та зменшує переваги сумісності для європейських споживачів.

 

Комітет Європарламенту з юридичних питань подав запит на судовий позов проти Єврокомісії, складений німецькою євродепутаткою з фракції ЄНП Маріон Вальсманн (Marion Walsmann). «З огляду на важливість стандартних патентів для компаній ЄУ, особливо для малих та середніх підприємств, ця дія має вирішальне значення для європейської економіки, тому судовий позов необхідний», – заявила Вальсманн.

 

Це не перший випадок, коли Європарламент подає до суду на Єврокомісію. Наприклад, 2020 року ЄП ініціював судовий процес, стверджуючи, що Єврокомісія мала застосувати механізм взаємності та призупинити дію візового послаблення для громадян США, як це зробив Вашінґтон щодо громадян Болгарії, Хорватії, Кіпру та Румунії. Суд ЄУ відхилив запит.

26.11.2025

До теми

