У Росії стрімко здешевів рубль.

Центробанк РФ на тлі падіння рубля відмовився від придбання валюти до кінця 2024 року

 

 

Центральний банк Росії з 28 листопада до кінця 2024 року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на пресрелізі російського валютного регулятора. Це рішення ухвалено «з метою зниження волатильності фінансових ринків» і здійснюється «в рамках дзеркалювання регулярних операцій Мінфіну Росії, пов'язаних із реалізацією бюджетного правила».

 

У той же час, Центробанк продовжить операції з продажу іноземної валюти в рамках поповнення та використання коштів Фонду національного добробуту.

 

У пресрелізі також вказується, що рішення про відновлення операцій на внутрішньому валютному ринку ухвалюватиметься регулятором «з урахуванням ситуації, яка складається на фінансових ринках». «Відкладені придбання будуть здійснені протягом 2025 року», – оголосив Банк Росії.

 

Курс рубля почав знову відчутно падати ще зі серпня 2024 року. Проте за останні кілька днів падіння особливої стрімкості. За день 27 листопада рубль подешевшав до долара та євро приблизно на 9%. На позабіржовому валютному ринку Forex курс євро перевищив 120 рублів, а курс долара – 114 рублів, чого не траплялося з березня 2022 року.

 

Офіційний курс євро, встановлений Центробанком РФ на 28 листопада, становить 113,0947 рубля, курс долара – 108,0104 рубля, курс юаня – 14,8382 рубля.

28.11.2024

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