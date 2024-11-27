1009-й день війни Росії в Україні. Хроніка

06:25 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 14 російських кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 22 ракети, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
06:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська продовжують використовувати зброю, надану Заходом, для нанесення більш складних ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії.
• Президент Росії Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрілися в Астані 27 листопада і підписали спільну заяву про поглиблення російсько-казахстанського стратегічного партнерства в рамках зусиль Росії зі встановлення «нового світового порядку».
• Російське військове командування, можливо, запровадило суперечливі обмеження на використання особистих транспортних засобів російськими волонтерами, які доставляють військову та гуманітарну допомогу російським військам на фронті, ймовірно, в рамках поточних зусиль з централізації сил.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Торецька, а російські війська - у Покровському та Курахівському напрямках, а також на головному українському виступі в Курській області.
• Кремль продовжує просувати програму «Час героїв», спрямовану на мілітаризацію російської влади на місцевому, регіональному та федеральному рівнях, щоб запобігти поверненню «афганського синдрому» в Росії.
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
28.11.2024
Станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському і Времівському напрямках.
За сьогодні противник завдав по території України 11 авіаційних ударів, скинувши 22 КАБ, використав для ураження 648 дронів-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі. За сьогоднішній день противник втратив на даному напрямку 77 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, 13 БпЛА та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, також пошкодили бойову броньовану машину, шість автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Всі атаки противника відбито Силами оборони.
На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського. Наші воїни зупинили всі намагання ворога. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Іванівці та Торському.
На Краматорському напрямку ворог був активний в районі Білої Гори. Українські підрозділи відбили один штурм загарбників. Під ударами російських авіабомб опинилися Васюківка, Никифорівка та Маркове.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, шість разів проводив наступальні дії на позиції наших військ. Всі атаки відбиті українськими воїнами.
Від початку доби ворог 35 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте та Чумацьке. Наші підрозділи відбили двадцять шість атак, бої тривають, втрати ворога уточнюються.
На Курахівському напрямку противник 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки, де українські захисники відбили 30 атак, шість боєзіткнень досі тривають.
На Времівському напрямку наші війська відбили чотирнадцять атак противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Окупанти активно застосовували авіацію: скинули КАБ на Новосілку, також вдарили некерованими авіаракетами по Великій Новосілці.
На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби ним було здійснено шість невдалих штурмів позицій українських воїнів.
На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, бої продовжуються.
Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 100-ї окремої механізованої бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат в живій силі та техніці.