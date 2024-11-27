1009-й день війни Росії в Україні. Хроніка

06:25 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 14 російських кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 22 ракети, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують використовувати зброю, надану Заходом, для нанесення більш складних ударів по військових об'єктах у глибокому тилу Росії.

• Президент Росії Путін і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрілися в Астані 27 листопада і підписали спільну заяву про поглиблення російсько-казахстанського стратегічного партнерства в рамках зусиль Росії зі встановлення «нового світового порядку».

• Російське військове командування, можливо, запровадило суперечливі обмеження на використання особистих транспортних засобів російськими волонтерами, які доставляють військову та гуманітарну допомогу російським військам на фронті, ймовірно, в рамках поточних зусиль з централізації сил.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Торецька, а російські війська - у Покровському та Курахівському напрямках, а також на головному українському виступі в Курській області.

• Кремль продовжує просувати програму «Час героїв», спрямовану на мілітаризацію російської влади на місцевому, регіональному та федеральному рівнях, щоб запобігти поверненню «афганського синдрому» в Росії.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: