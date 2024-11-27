Набув чинності режим припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою».

Документ передбачає, що Ізраїль протягом 60 днів виводитиме своїх військовиків з Південного Лівану.

 

 

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ліванським терористичним рухом «Хезболла» набула чинності у середу, 27 листопада, о 04:00 за місцевим часом. Відповідну інформацію поширив телеканал «Аль-Джазіра». Напередодні угоду схвалив військовий кабінет Ізраїлю: за неї проголосували десятеро членів, один виступив проти.

 

Документ передбачає поетапний контроль ліванської армії за дільницями вздовж південного кордону за підтримки Тимчасових сил ООН у Лівані. Своєю чергою, Ізраїль протягом 60 днів виводитиме своїх військовиків з Південного Лівану.

 

Над забезпеченням «повної реалізації припинення вогню» працюватимуть Вашінґтон і Париж, зазначила аґенція Reuters з покликом на спільну заяву президентів Франції та США.

 

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу подякував США за «внесок у мирний процес», але зазначив, що Ізраїль зберігає «своє право діяти проти будь-якої загрози своїй безпеці». Він застеріг, що Ізраїль відновить бойові дії в Лівані, якщо «Хезболла» відновить свою інфраструктуру поряд із кордоном.

 

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію зі знищення інфраструктури «Хезболли» у Лівані наприкінці вересня поточного року.

27.11.2024

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