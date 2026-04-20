Ізраїль визнав, що солдат ЦАГАЛ розбив статую Христа у Лівані.

Командування ЦАГАЛ назвало інцидент «вкрай поважним» і пообіцяло покарати винного.

Армія Ізраїлю (ЦАГАЛ) у понеділок, 20 квітня, повідомила, що вона встановила справжність відео, яке поширювалося в соціальних мережах: на ньому знято ізраїльського військовослужбовця, який молотом розбиває голову статуї розіп'ятого Ісуса Христа. Локація інциденту – південь Лівану. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебаченні. За даними арабських ЗМІ, статуя розташовувалася у християнському селі Дебль на півдні Лівану, поблизу кордону з Ізраїлем.

«Після завершення первинного розслідування щодо опублікованої раніше сьогодні фотографії солдата Армії оборони Ізраїлю, який пошкоджує християнський символ, було встановлено, що на фотографії зображений солдат Армії оборони Ізраїлю, який діє на півдні Лівану», – йдеться в офіційному повідомленні армії в соцмережі X.

Армія заявила, що «ставиться до цього інциденту з надзвичайною серйозністю», а «поведінка солдата повністю суперечить цінностям, яких дотримуються військовослужбовці». Інцидент розслідує Північне командування, справа розглядається «у рамках ланцюжка командування». Армія запевнила, що «вживе належних заходів щодо причетних» і пообіцяла відновити статую.

«Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб допомогти громаді відновити статую на її місці. Армія оборони Ізраїлю проводить операції з ліквідації терористичної інфраструктури, створеної "Хезболлою" на півдні Лівану, і не має наміру завдавати шкоди цивільній інфраструктурі, включно з релігійними будівлями чи релігійними символами», – зазначено в заяві.

Позицію ізраїльського армійського керівництва підтримав міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар. Він подякував армії за проведене розслідування й оголошені дисциплінарні заходи. «Цей шкідливий вчинок повністю суперечить нашим цінностям. Ми перепрошуємо за цей інцидент перед усіма християнами, чиї почуття були ображені», – наголосив міністр.

Один старший офіцер ЦАГАЛ в коментарі для ізраїльського інформаційного порталу Мако так прокоментував це відео: «Це серйозний інцидент, який може мати руйнівний вплив на стосунки з християнами. Ми дуже наполегливо працюємо над їхньою підтримкою. Такий інцидент за участю солдата, який перебуває на межі, може зашкодити зусиллям та кампанії далеко за межами пропаганди».