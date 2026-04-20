Ізраїль визнав, що солдат ЦАГАЛ розбив статую Христа у Лівані.

Командування ЦАГАЛ назвало інцидент «вкрай поважним» і пообіцяло покарати винного.

 

 

Армія Ізраїлю (ЦАГАЛ) у понеділок, 20 квітня, повідомила, що вона встановила справжність відео, яке поширювалося  в соціальних мережах: на ньому знято ізраїльського військовослужбовця, який молотом розбиває голову статуї розіп'ятого Ісуса Христа. Локація інциденту – південь Лівану. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебаченні. За даними арабських ЗМІ, статуя розташовувалася у християнському селі Дебль на півдні Лівану, поблизу кордону з Ізраїлем.

 

«Після завершення первинного розслідування щодо опублікованої раніше сьогодні фотографії солдата Армії оборони Ізраїлю, який пошкоджує християнський символ, було встановлено, що на фотографії зображений солдат Армії оборони Ізраїлю, який діє на півдні Лівану», – йдеться в офіційному повідомленні армії в соцмережі X.

 

Армія заявила, що «ставиться до цього інциденту з надзвичайною серйозністю», а «поведінка солдата повністю суперечить цінностям, яких дотримуються військовослужбовці». Інцидент розслідує Північне командування, справа розглядається «у рамках ланцюжка командування». Армія запевнила, що «вживе належних заходів щодо причетних» і пообіцяла відновити статую.

 

«Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб допомогти громаді відновити статую на її місці. Армія оборони Ізраїлю проводить операції з ліквідації терористичної інфраструктури, створеної "Хезболлою" на півдні Лівану, і не має наміру завдавати шкоди цивільній інфраструктурі, включно з релігійними будівлями чи релігійними символами», – зазначено в заяві.

 

Позицію ізраїльського армійського керівництва підтримав міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар. Він подякував армії за проведене розслідування й оголошені дисциплінарні заходи. «Цей шкідливий вчинок повністю суперечить нашим цінностям. Ми перепрошуємо за цей інцидент перед усіма християнами, чиї почуття були ображені», – наголосив міністр.

 

Один старший офіцер ЦАГАЛ в коментарі для ізраїльського інформаційного порталу Мако так прокоментував це відео: «Це серйозний інцидент, який може мати руйнівний вплив на стосунки з християнами. Ми дуже наполегливо працюємо над їхньою підтримкою. Такий інцидент за участю солдата, який перебуває на межі, може зашкодити зусиллям та кампанії далеко за межами пропаганди».

 

20.04.2026

Гвинтівка Ернеста Гемінґвея
Сергій ГЕРМАН
Відвага не продається з інших причин: на довершений образ цінники не ліплять. Як і на правду, справедливість, гідність, людяність. 
17.04.26 | | Дискурси
Орбан політично помер. Хай живе «Орбан 2.0»?
Максим МУЛЯР
Відхід Орбана з владного Олімпу все ще не означає, що в Брюсселі або в Києві можуть полегшено зітхнути. У Рада ЄУ того й дивись, хтось примірить на себе орбанівську машкару.
17.04.26 | | У світі
Вільна каса
Сергій Терепищий
Поставте сучасного студента перед вибором: онлайн-курс або авторський курс наживо. Прогноз невтішний: масовий студент обере перше. І не через лінощі – через страх.
17.04.26 | | Дискурси
Життя насліпо, повний контакт, мама, дзядзьо і багато зайвого
Тарас Прохасько
Навчитись відчувати світ, темний світ, світ перешкод і захистів...
16.04.26 | | Дискурси
Малярство Юрія Матвієнка
Ірина Гаймус
Івано-Франківська галерея Підземний Перехід «Вагабундо» до 17 квітня 2026 демонструє другу персональну виставку живопису Юрія Матвієнка «Композиції», укладену з творчих пошуків у стилістиці пізнього модернізму.
16.04.26 | | Штука
Концерти під батутою маестро Реваковича
Концерти польської музики, що їх влаштовує варшавський Фонд Pro Musica Viva, відбудуться 22 квітня в Ужгороді, 26 квітня в Рівному, 14 травня в Івано-Франківську, 29 травня в Хмельницькому та 14 червня в Чернігові.
15.04.26 | | Штука
Крадії мозку, феї і Перак з Фосфораком
Юрій Винничук
Якось узвичаїлося, що міти належать до прадавніх часів, а в новіших не мають змоги розвиватися. Але насправді вони вигулькували ще в часи мого дитинства
15.04.26 | | Дискурси
Між буденністю та містерією
Катерина Ткаченко
Довго не могла знайти мову, через яку можна говорити з дітьми про війну. Тому звернулася до традиційного символізму народної картини, щоб розповісти здебільшого неукраїнцям, що таке ця війна.
14.04.26 | | Штука

