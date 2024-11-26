ЄУ планує запровадити санкції проти пів сотні російських нафтових танкерів.

Ці заходи увійдуть у 15-й антиросійський санкційний пакет.

 

 

Європейська Унія готує новий, 15-й, пакет санкцій проти Росії. Він передовсім стосуватиметься майже пів сотні нафтових танкерів «тіньового флоту», за допомогою яких Росії вдається продавати свою нафту, оминаючи попередні санкції. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Окрім того, нові штрафні заходи передбачатимуть заборону на в'їзд до Євроунії приблизно для 50 фізичних осіб та заморожування активів близько 30 організацій.

 

У документах, на які покликається автор статті в Bloomberg, сказано, що в рамках 15-го пакета санкцій Єврокомісія планує заборонити російським нафтовим танкерам заходити в європейські порти та позбавити їх доступу до «ризикованих перевезень».

 

Санкції також зачеплять російські компанії, які займаються транспортуванням нафти, керівників цих організацій, а також виробників військової техніки. До списку можуть увійти фірми з Ірану, Індії, Китаю, ОАЕ, Таїланду та Сербії, які, на думку Брюсселя, допомагають Росії отримувати технології подвійного призначення, зокрема компоненти для виробництва дронів.

 

Під санкції також потраплять представники міністерства оборони Північної Кореї, які причетні до рішення відрядити військовиків КНДР до Росії.

 

Водночас у статті наголошено, що остаточний набір обмежень ще обговорюється і згодом може бути змінений.

 

Постійні представники країн – членів ЄУ почнуть обговорювати новий пакет санкцій щодо Росії 27 листопада. Експерти прогнозують, що нові санкції будуть запроваджені до кінця поточного року.

26.11.2024

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