Спецпрокурор попросив суд припинити справу проти Трампа про штурм Капітолію.

Міністерство юстиції відповідно до конституції США не може звинувачувати чинного президента.

 

 

Спецпрокурор Сполучених Штатів Джек Сміт (Jack Smith) попросив суд припинити кримінальну справу проти президента-електа Дональда Трампа про втручання у президентські вибори 2020 року. Про це повідомив телеканал NBCnews. Сміт зазначив, що міністерство юстиції відповідно до конституції США вимагає припинити справу до вступу Трампа на посаду, оскільки  відомство не може звинувачувати чинного президента.

 

«Позиція міністерства юстиції полягає в тому, що конституція вимагає припинити цю справу до інавґурації відповідача. Це не має стосунку до суті справи чи сили висунутих звинувачень. Позиція уряду щодо переслідування відповідача не змінилася. Але обставини змінилися», – написав Сміт у шестисторінковій заяві.

 

Справа, що розглядається судом, пов'язана зі штурмом Капітолію прихильниками Дональда Трампа шостого січня 2021 року. Протести розпочалися після оголошення результатів президентських виборів 2020 року, перемогу на яких здобув Джо Байден.

 

1 липня 2024 року Верховний суд, розглядаючи цю справу, ухвалив, що колишні президенти США зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі. У серпні федеральне велике журі знову звинуватило Трампа за тими ж пунктами, заявивши, що обвинувачений знав про хибність заяв про фальсифікацію на виборах.

 

Ще на початку листопада американські ЗМІ повідомляли, що Сміт і його команда планують подати до демісії до вступу Трампа на посаду. При цьому, як зазначає газета The New York Times, Сміт заявив, що залишає за собою можливість того, що звинувачення проти Трампа можуть бути висунуті повторно, коли той залишить Білий дім.

25.11.2024

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