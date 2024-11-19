Поліція розігнала тбіліський «майдан».

Президентка Грузії заявила про намір оскаржити результати виборів у Конституційному суді.

У Тбілісі сили підрозділів спеціального призначення МВС Грузії розігнали мітингувальників та зруйнували їхнє наметове містечко, встановлене на проспекті Чавчавадзе, біля будівлі державного університету в центрі міста. Як повідомляє грузинський інформаційний портал Apsny.ge, поліціянти спершу закликали організаторів та учасників мітингу розчистити проїжджу частину дороги, щоб відновити рух. Після відмови виконати вказану вимогу відбулися сутички правоохоронців з протестувальниками. Повідомляється, що поліціянти затримали загалом 16 осіб.

Тим часом спецпризначенці розібрали барикади та намети, встановлені на проспекті. З проїжджої частини прибрано автомобілі, за допомогою яких демонстранти блокували дороги. В результаті силовики повністю очистили проспект Чавчавадзе, відтіснивши демонстрантів до розташованого поруч проспекту Мелікішвілі, де перебувають лідери опозиції.

У ніч проти 18 листопада активісти опозиційної «Коаліції за зміни» під керівництвом Нікі Гварамії встановили близько 30 наметів біля будівлі державного університету. Вони заявили про перехід до нового етапу боротьби за скасування сфальшованих, на їхню думку, результатів парламентських виборів.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі репрезентувала свій план щодо вирішення ситуації, яка склалася в Грузії. За її словами, вибори, що відбулися, не можуть вважатися легітимними, оскільки були порушені два основні права – таємниця голосування та загальне виборче право. Президентка бачить вихід у проведенні нових виборів. До їхнього проведення, згідно з планом, «слід провести міжнародне розслідування для виявлення системних недоліків, які існували і які необхідно виправити». Також потрібно сформувати нову ЦВК та внести зміни до Виборчого кодексу з урахуванням рекомендацій ОБСЄ, а також створити спеціальний суд з вирішення виборчих суперечок.

Саломе Зурабішвілі також пообіцяла подати до Конституційного суду позов про фальшування виборів.

Нагадаємо, що вибори до парламенту Грузії відбулися 26 жовтня. Згідно з офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» отримала 89 мандатів (53,93%). Опозиційні партії домоглися таких результатів: «Коаліція за зміни» – 19 (11,03%), «Єдиний національний рух» – 16 (10,17%), «Сильна Грузія» – 14 (8,81%) та «За Грузію» – 12 мандатів (7,78%). Більшість незалежних екзитполів засвідчували перемогу опозиції.