Білий дім не підтвердив інформації про дозвіл Києву на удари вглиб Росії.

Радник Байдена з нацбезпеки зазначив, що відповідне рішення може бути ухвалене, «виходячи зі ситуації на полі бою».

Перший заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер (Jonathan Finer) не підтвердив повідомлення про те, що голова Білого дому Джо Байден нібито дозволив українським військовикам застосовувати ракети ATACMS для ударів углиб території Росії. Про це повідомив телеканал ABC News.

«Я не підтверджую жодних рішень, які були або не були ухвалені щодо допомоги США, коли йдеться про оперативні питання. Скажу щодо коментарів, які лунали з Росії, – вогонь розпалило російське вторгнення в Україну», – заявив Файнер під час брифінгу в понеділок, 18 листопада, в Ріо-де-Жанейро, де зараз проходить саміт голів держав – членів G20. За його словами, США ухвалюють політичні рішення, «виходячи зі ситуації на полі бою». Зокрема радник Байдена звернув увагу на значне загострення конфлікту з боку Росії у зв'язку з розміщенням сил іноземної держави на російській території.

«Якщо виникнуть обставини, які розвиватимуться і змінюватимуться, то ми й самі пристосовуватимемося і змінюватимемося, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію та суверенітет», – пояснив Файнер.

Нагадаємо, що в неділю, 17 листопада, газета The New York Times з покликом на джерела повідомила, що президент США Джо Байден дозволив ЗСУ використовувати далекобійні ракети ATACMS для завдання ударів по території Росії. Згідно з джерелами видання, рішення нібито було пов'язане з появою північнокорейських військовиків на території Росії.

У Кремлі були нівроку занепокоєні новинами про те, що Білий дім надав дозвіл Україні використовувати американські ракети для враження військових об’єктів на російській території. Речник Кремля Пєсков заявив, що дозвіл Києву, якщо він справді був, «ознаменує якісно новий виток напруженості та рівень залучення Вашінґтона у конфлікт в Україні».